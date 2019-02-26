各領域央企 積極投入大灣區

2019-02-26 02:00 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「粵港澳大灣區發展規劃綱要」日前正式發布，據大陸國務院國資委新聞中心政務新媒體「國資小新」披露，大陸各領域中央企業已結合自身優勢踴躍行動，積極投身於粵港澳大灣區建設。

新華社報導，為建設好粵港澳大灣區，打造國際一流的營商環境，電力、能源、通信等領域的大陸央企紛紛發力。南方電網在粵港澳大灣區涉及的珠三角九市實行新增報裝用電容量200千伏安及以下客戶低壓供電，實現小微企業接電零成本；中國聯通完成港珠澳大橋跨境光纜工程，連同企業在深港、珠澳建設的多套跨境光纜互聯系統，為三地通信提供大容量、低時延的信息通道；中國華能、中廣核等央企正在粵港澳大灣區推進海上風電等清潔能源項目。

南方航空將持續加大運力投入，拓寬航線網絡，實現廣州樞紐到國際主要城市基本全覆蓋。在即將於今年3月31日開始的夏秋航季中，南航將新開廣州-烏魯木齊-維也納航線，並加密至羅馬、內羅畢、巴厘島、基督城等國際航點的航班頻次。

作為陸上直通澳門的重要口岸，位於廣東珠海的橫琴口岸及綜合交通樞紐工程目前已進入主體施工階段。

值得注意的是，看好粵港澳大灣區建設帶來的發展機遇，大陸央企競相布局新產業，推動高質量發展。大陸央企中最大的投資控股公司—國家開發投資集團有限公司（國投）與深交所簽署戰略合作協議，在已有合作基礎上進一步拓展服務範圍，在上市培育、並購重組、債券融資、投融對接、產品創新等方面加強戰略合作。

此外，國投進一步加強與廣州、深圳、珠海等地在金融服務、戰略性新興產業、軍民融合等領域的合作，挖掘粵港澳大灣區建設的戰略性機遇。

總部位於香港的三大央企之一華潤集團為融入灣區建設專門發布了白皮書，計劃將針對大消費、大健康、城市建設與運營、能源服務、金融與科技五大業務領域，加快布局新產業，推動轉型創新。