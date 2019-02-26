去年家電網購 增速減 品質升

2019-02-26 02:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



大陸工信部賽迪研究院、中國電子報社近日發布「2018家電網購分析報告」。報告顯示，2018年中國大陸家電網購市場增長平穩，B2C家電網購市場規模達到5765億元（人民幣，下同），按年增長17.5%。

據中國電子報報導，這份報告提到，受移動終端市場增幅放緩的影響，中國大陸家電網購規模增速首次低於20%，但結構優化、產品升級、品質提升的趨勢明顯，線上3000元以上高端產品的銷售額占比，從2016年的33%，2017年的38.2%，猛增到2018年的48.1%，漲幅逐年遞增。手持式吸塵器、高端吹風機、掃地機器人等產品的零售額，增幅均在50%以上。

網購成為去年中國大陸家電市場主流消費方式之一，家電網購規模占整體家電市場35.5%。貨物類別方面，小家電市場表現突出，按年增長39.5%，零售額首次跨過千億元大關。

至於網購管道方面，京東獨占六成市場份額，另外四成市場主要由天貓(28%)及蘇寧易購(11%)瓜分，其餘僅占1%。

2018年，中國大陸家電網購規模占到整體家電市場的35.5%，網購成為家電市場主流消費方式。除了油煙機、燃氣灶、熱水器等與家裝緊密相關的產品，其他家電品類的線上滲透率均超過30%。網購穩居家電零售市場主流渠道。

其中，傳統四大家電2018年零售規模為2085億元，同比增長19.4%；小家電1060億元，同比增長39.5%；手機、平板電腦等移動終端產品為2620億元，增幅9.2%。