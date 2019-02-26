平潭台灣農漁貨交易市場 開市

2019-02-26 02:00 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



高雄至平潭海上貨運直航。圖為1月20日首航時，福建平潭港區海關人員在檢查抵達的台灣水果。 新華社資料照片 分享 facebook 繼1月20日台灣高雄至福建平潭貨運直航航線首航成功後，再次裝載著高雄農漁產品的「台北快輪」經過9個小時航程，於2月24日8時抵達平潭，這標誌著高雄到平潭貨運直航航線進入常態化運營。擔任平潭綜合實驗區經濟發展局物流處副處長的台灣青年張舒福說，平潭正逐漸搭建起對台交流的主通道。

中新社報導，自2009年設立平潭綜合實驗區以來，一系列優惠政策相繼出台，支持平潭開放開發。隨之，「兩岸共同家園」建設提速，國際旅遊島建設穩健起步。過去幾年來，平潭已先後開通「海峽號」、「麗娜輪」平潭往返台中、台北的兩條海上直航客滾航線和集裝箱貨運航線，率先實施台車入閩、五年免簽注等措施。

最新投運的高雄到平潭貨運直航航線是由兩岸企業聯合運營，航距178浬，航程約9小時，常態化運營初期每半月一個航班。張舒福指出，高雄到平潭貨運直航航線的投運，實現平潭至台北、台中、高雄的航線全覆蓋，將有效彌補「海峽號」、「麗娜輪」運力的不足，進一步完善和拓展兩岸直航通道。

高雄到平潭貨運直航航線常態化首航載有水果、冰鮮凍品、果汁、快件等貨物107個標準櫃，貨值2494.8萬元（人民幣，下同），其中各類農漁產品78櫃、775.5噸貨品，貨值超792.1萬元。福建中潭國際貿易有限公司董事長李茲鈿說，這既解決台灣果農銷路問題，又滿足了大陸市場的需求。

平潭台灣農漁產品交易市場24日開市。福建禾潤銘遠國際貿易有限公司負責人周冰華表示，平潭口岸將成為台灣農漁產品進入大陸的主通道，交易市場開市為台灣農漁產品經營企業搭建了一個好平台。

官方披露，京台高速平潭段將於今年下半年通車，福平鐵路將於2020年投入運行。張舒福就認為，平潭將構建與台灣海鐵及海陸空聯運的物流大通道。

平潭綜合實驗區黨工委書記陳善光日前表示，將率先在兩岸經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通方面探索「平潭模式」，推動兩岸人流、物流、資金流、信息流在平潭匯聚。