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在岸人民幣收盤6.6941 創7個月來新高

2019-02-25 17:33聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

在岸人民幣兌美元今（25）日16點30分，官方收盤價為6.6941，創7個月來新高，較上日官方收盤價漲245點，較上日夜盤收漲212點。分析認為，下一階段，人民幣匯率的波動會重新進入「窄幅盯住籃子貨幣」的匯率體制中，與美元指數掛鉤。

中財網報導，中國社科院世界經濟與政治研究所國際金融研究室副主任肖立晟分析，外部因素帶來的人民幣貶值壓力減輕，但仍可能造成持續擾動。而在美股波動以及美國經濟指標走弱背景下，美元指數會有所回落，人民幣匯率將呈現雙向波動情形，在個別季度會有較強的升值壓力。

從當前的基本面看，大陸宏觀經濟政策的逆周期調節力度在加大，政策托底經濟增長的局面已經形成，信用擴張出現一些積極信號，基本面預期有望逐漸迎來觸底回升的過程。一些機構預計，到今年年中，經濟底部或將基本探明，基本面對匯率的支撐力度有望逐漸增強。

專家分析，產品出口型企業會受益於人民幣貶值，而依賴於原材料進口的企業將受益於人民幣升值。如果人民幣持續升值，部分依賴於原材料進口的企業將獲利於原材料成本下降帶來的匯兌收益的增厚，特別是石油化工、鋼鐵、汽車服務等行業的企業，受益最為明顯。

此外，航空運輸、房地產開發等擁有較多外幣負債的企業，也將受益於人民幣升值。因為，融資需求較大和多為國企等特徵，決定此類公司更容易在海外市場獲取資金支持，其外幣負債的占比就相對較多。而這些持有較多外幣負債的公司一般會簽署遠期外匯合約或者貨幣互換合約，來規避外匯波動的風險。

在岸人民幣兌美元今（25）日16點30分，官方收盤價為6.6941，創7個月來新...
在岸人民幣兌美元今（25）日16點30分，官方收盤價為6.6941，創7個月來新高。照片來源：中國外匯交易中心
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