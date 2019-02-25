大逆擊！陸股從2018年「熊冠全球」 翻身為全球最牛

2019-02-25 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



2018年對大陸股市投資人而言，無疑是難堪的一年。上證指數去年全年大跌約25%，媒體甚至以「雪崩」形容A股當年表現。孰料，跨入2019年後，陸股突然上演大逆襲。三大股指今年以來漲幅均已達到甚至超過20%，不僅進入技術性牛市，漲幅更居全球之冠。

上證指數去年全年暴跌24.59％，「熊冠全球」。大陸媒體早前推算，A股1.45億戶投資人去年平均每人虧損將近人民幣10萬元（約新台幣45元）。

不過，今年以來，陸股開始回神，尤其農曆春節過後更是「驚驚漲」，讓不少投資人高喊「幸福來得好突然」。

25日兩市股指雙雙大幅高開後，三大股指放量上漲相繼突破年線。

截至收盤，上證綜指漲上漲5.60%，報2,961.28點；深證成指上漲5.59%，報9,134.58點；創業板指上漲5.50%,報1,536.37點。兩市日成交額達人民幣1.04兆元（約新台幣4.5兆元），創2015年11月以來新高。

《每日經濟新聞》指出，今年以來上證綜指累計已上漲19.74%；創業板指數累計上漲22.86%；深證成指累計漲幅更高達26.18%。陸股三大指數今年以來表現均遠優於全球主要股市。

上海《澎湃新聞》表示，周一券商股集體爆發，券商指數逼近漲停。包括：中信建投、天風證券、中國銀河等近15檔券商股飆上漲停。市場人士表示，一般來說，券商股被視為步入牛市的重大信號，在今年市場環境下表現尤其突出。

從資金面看，近期外資持續湧入陸股。截至上周五，北向資金已連續18個交易日保持淨流入。2019年以來，北上資金淨流入A股金額累計達人民幣1,120.87億元，超過前一季外資流入的總和。其中1月就淨流入逾人民幣600億元，創單月歷史新高。

展望後市，招商證券認為，中美談判結果出爐，美國將延後原定於3月1日對中國商品的加稅措施，4月中旬一季度報業績預告出爐前將沒有明顯的風險點，而3月大陸全國兩會召開更將會為A股提供政策加持。