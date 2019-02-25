銀保監：遏制銀行野蠻生長 將緊盯風險領域
大陸銀保監會副主席王兆星今（25）日表示，銀行保險領域的野蠻生長現象得到遏制。通過依法處置「安邦系」等不法分子違規構建的金融集團，做好資產清理、追贓挽損、切斷傳染鏈、引進戰略投資者、規範法人治理等工作。下一階段，銀保監會要始終緊盯幾個重要的風險領域。
界面新聞報導，「過去的兩年，對監管部門來講，的確是極具挑戰的時期」王兆星回顧道說，兩年來監管部門堅持強監管、出重拳、治亂像、守底線、補短板、立規矩。
據王兆星介紹，在過去兩年當中，銀保監會先後修訂和制定近百個監管制度、法規、辦法，來彌補監管制度的漏洞和空白，同時也對十幾萬家銀行保險機構進行了現場檢查，處罰違規銀行保險機構近6,000家，處罰相關責任人7,000多人次，禁止一定期限乃至終身進入銀行保險業的人員300多人次。
王兆星指出，供給側結構性改革就包括降槓桿、補短板，降槓桿就包括降地方政府和企業部門的槓桿，過去今年這兩類主體增加很多債務，這些都是潛在金融風險的重要領域。下一階段，銀保監會要始終緊盯幾個重要的風險領域。
上證報報導，王兆星指出，下一步，銀行要按照市場化、法治化原則，按照審慎風險管理標準，對相關基建項目、企業發放貸款和融資。主要從以下方面著手，一、是繼續加大力度處置銀行機構的不良資產，同時要控制新的不良貸款增長。二、是要時刻注意防範中小銀行保險機構在經濟下行和金融市場波動情況下的流動性風險。三、是繼續緊盯進行監管套利、加通道、加槓桿的影子銀行活動，包括同業投資、同業理財、委託貸款、通道類信託貸款等業務，要進一步鞏固前期治理成果。
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