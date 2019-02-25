銀保監：遏制銀行野蠻生長 將緊盯風險領域

2019-02-25 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸銀保監會副主席王兆星今（25）日表示，銀行保險領域的野蠻生長現象得到遏制。通過依法處置「安邦系」等不法分子違規構建的金融集團，做好資產清理、追贓挽損、切斷傳染鏈、引進戰略投資者、規範法人治理等工作。下一階段，銀保監會要始終緊盯幾個重要的風險領域。

界面新聞報導，「過去的兩年，對監管部門來講，的確是極具挑戰的時期」王兆星回顧道說，兩年來監管部門堅持強監管、出重拳、治亂像、守底線、補短板、立規矩。

據王兆星介紹，在過去兩年當中，銀保監會先後修訂和制定近百個監管制度、法規、辦法，來彌補監管制度的漏洞和空白，同時也對十幾萬家銀行保險機構進行了現場檢查，處罰違規銀行保險機構近6,000家，處罰相關責任人7,000多人次，禁止一定期限乃至終身進入銀行保險業的人員300多人次。

王兆星指出，供給側結構性改革就包括降槓桿、補短板，降槓桿就包括降地方政府和企業部門的槓桿，過去今年這兩類主體增加很多債務，這些都是潛在金融風險的重要領域。下一階段，銀保監會要始終緊盯幾個重要的風險領域。