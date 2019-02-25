陸股周一成交額破人民幣1兆元 三大指數飆漲逾5%

2019-02-25 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



中美貿易談判進展順利，激勵A股狂歡。A股三大指數周一漲幅均超過5%，滬深兩市成交更創下天量，時隔39個月再次出現破人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）的單日成交額，創逾三年來新高。

分析指出，滬深300指數較今年1月低點上漲已逾20%，觸及去年7月來新高，進入技術性牛市。