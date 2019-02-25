香港航空被兩公司追租飛機費用 涉款共近台幣5億8千萬元

2019-02-25 15:17 香港01 記者 朱棨新／報導



香港航空驚傳債務危機。圖／聯合報系資料庫 分享 facebook

香港航空被指拖欠兩間美國及愛爾蘭註冊公司飛機租賃服務費用，兩公司共同上訴高等法院追討約1916萬美元（約新台幣5億8千萬元），以及相關利息和訴訟費。

原告為International Lease Finance Corporation（國際租賃財務公司）和Wilmington Trust SP Services（Dublin） Limited，被告為香港航空有限公司。根據上訴狀的資料，首原告的註冊地址在美國加洲洛杉磯，而次原告的註冊地址則在愛爾蘭首都都柏林。

上訴狀指，首原告International Lease Finance Corporation，與香港航空於2007年簽下兩份飛機租賃協議，首原告指至今年2月21日，被告共欠首原告約601.5萬美元（約新台幣1億8千萬元）。

而次原告Wilmington Trust SP Services（Dublin） Limited，則於2006和2007年先後與香港航空達成過4份飛機租賃協議，現指被告仍欠他們1300萬美元（約新台幣4億元）。

香港航空上月底亦有被澳門國際銀行上訴追2千萬美元（約新台幣6億1千萬元）欠款。

文章授權轉載自《香港01》