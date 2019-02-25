台灣電子代工5雄 東南亞、南美擴產

2019-02-25 13:03 世界日報 記者 世界日報 記者 謝艾莉 ／台北25日電



美中貿易談判雖傳出正面訊息，台灣電子代工廠仍不敢鬆懈，持續拓展非中國大陸製造產能，市場法人估計，和碩、廣達、英業達、緯創、仁寶等五大電子代工廠，合計將投入近新台幣500億元（約16億美元）擴充東南亞、南美或台灣等地產能，以因應客戶為避開美中貿易戰不確定性的訂單需求。

根據五大電子代工廠個別釋出的規畫，和碩將增加印尼新廠，緯創加碼印度廠，仁寶鎖定拓展越南廠，英業達選定布局台灣、馬來西亞及墨西哥廠，廣達則以深耕台灣市場為主，全力搶訂單。

和碩表示，2018年資本支出進入高峰、約達10億美元（約新台幣310億元）；2019年因局勢不明，相關計畫保守，目前尚未定案。不過，外電報導，和碩為降低美中貿易戰影響，擬斥資3億美元擴大印尼生產基地規模，預計最快4月營運，主要針對智慧手機品牌客戶訂單。

緯創加碼印度，市場傳出已向印度政府提出申請，未來五年斥資500億盧比（約7億美元）擴建印度的生產設施，印度政府可望提供緯創100億盧比補助。

仁寶總經理翁宗斌表示，針對美中貿易戰採取因應措施，仁寶在台灣、越南廠已準備就緒，若貿易戰加劇，可配合客戶要求，進行全球產能分散的風險管控。

仁寶認為，長遠來看，貿易戰不會馬上結束，加上大陸工資持續提升的壓力仍在，且客戶也在尋找不同地區的製造基地，提升非大陸地區的產能將是主要方向。仁寶未揭露相關投資金額，法人估約60億元。

英業達集團董事長卓桐華表示，英業達全球布局，只要客戶一聲令下，台灣、東南亞、墨西哥等地各廠都能配合生產，但不會放棄大陸的工廠。卓桐華透露，英業達銷美筆電已從台灣出貨，除針對筆電產品做更大投資外，許多銷美特殊需求的產品由桃園廠出貨，智慧手持裝置開始自馬來西亞檳城出貨，伺服器由墨西哥出貨。法人估，英業達相關投資約60億元。

廣達規畫在台灣擴大投資AI（人工智慧），去年11月董事會通過斥資42.8億元，買下林口總部旁的中環林口二、三廠，做為智慧廠房及AI實驗室。

廣達董事長林百里日前表示，由於林口總部空間不足，正尋找新廠因應，也同時解決美中貿易戰擴產的需求。法人估計，廣達此次投入加碼台灣的資金，將達50億至60億元。