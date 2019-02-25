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A股早盤成交量逾人民幣6,000億 滬指突破年線

2019-02-25 11:51聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

受到中美貿易協商利多消息刺激，滬深兩市今（25）日股指雙雙大幅開高，震盪走強，滬指站上年線逼近2,900點，創業板指同樣收復1,500點向年線進發，兩市早盤成交額超過人民幣6,000億元。以券商為代表的金融股為市場大漲核心。

華爾街見聞報導，截至早盤收盤，滬指、深成指漲超3%，創業板大漲4%。大金融板塊持續領漲，券商信託、保險、多元金融板塊領漲兩市，券商漲停潮再現。包括南京證券、天風證券、中原證券在內的15檔券商股漲停。

滬指今日早盤收2,897.35點，漲3.32%；深成指收9,018.90點，漲4.25%；創業板收1,525.30點，漲4.74%。

新浪財經報導，A股大幅高開反彈，一舉拿下年線，放量突破。分析認為有三大因素推升，第一：第七輪中美經貿高級別磋商結束，美國總統川普24日在推特宣布，將推遲3月1日上調大陸輸美商品關稅的計劃。貿易戰得到初步解決，有利於經濟、股市的發展。股市順利突破。

其次，管理層堅決打好防範化解包括金融風險在內的重大風險攻堅戰，推動大陸金融業健康發展。當前，科創板、中小企業和民營企業的融資再設平台等支持資本市場的政策密集推出，特別是傳降印花稅與券商交易系統外接的刺激更大程度提振股市資金的問題。

第三就是人民幣升值，美元指數微跌至96.48，離岸人民幣早盤持穩，目前再次漲破6.69關口。年初以來，離岸人民幣已經上漲超過1,800點。推動股市反彈.加上A股長期低迷，股民、機構同時做多共振，股市反彈。

滬深兩市今（25）日股指雙雙大幅開高，震盪走強，滬指站上年線，逼近2,900點。...
滬深兩市今（25）日股指雙雙大幅開高，震盪走強，滬指站上年線，逼近2,900點。照片／新浪財經網
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