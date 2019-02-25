待了1年7個月 富士康員工：這裡跟我想的不一樣

2019-02-25 12:43 聯合新聞網 綜合報導



鴻海旗下的富士康在大陸的廠區從多年前的員工跳樓事件後，一直被蒙上血汗工廠的名號。「今日頭條」報導了一位就職其中的員工心得，揭開她心目中的科技大廠的優缺點。

富士康員工表示在裡頭工作過後對富士康有了不同的印象，並列出十大優點。聯合報系資料照片。 分享 facebook

這名員工在富士康已工作了1年7個月，她承認剛就職時對富士康的印象停留在跳樓事件，同時認為它只是家代工廠沒有技術可言。工作一段時間後，富士康在她心中的印象就立刻被扭轉了。她認為現在的富士康制度較之前完善不少，人性化程度也一直在提高。並盛讚富士康提供的就業機會給予當地人民很大的幫助。她提出了10項富士康的優點。

1. 工資絕不拖欠，發薪日如果遇上假日也會提前發薪。對於剛畢業和需要養家的員工來說是一大保障。

2. 有完善的培訓體制

3. 廠內各項服務完善，員工生活中所需的事務可以不出廠門就都完成。

4. 安全：鑑於之前的意外事件，富士康的防御機制和安全意識培訓變得很強，也讓廠區內的環境變得安全。

5. 包吃包住：飯菜種類多住宿環境也不錯，費用又低廉，住宿含水電每個月才300塊，一頓飯只要6塊就能吃飽。

6. 各類活動組織和健身設備齊全，員工的娛樂和運動都不成問題。健身房和游泳池等設備都是免費使用。

7. 福利不錯：會分股給非產線的老職員，生產線上的員工只要產能有一定水準就能每年加薪

8. 保障佳：每年的五險一金都會交足，還會安排免費體檢。

9. 近年常舉辦各類活動，如趣味比賽、體育活動，豐富員工下班後的生活。

10. 體系完整，每個職位有專屬負責人，不會讓一個人同時負責太多事。

整體而言她認為富士康是個很不錯歷練職場，並且大推人性化的國定假期放假、病假報可報銷以及其孕假政策。

富士康創始人郭台銘。聯合報系資料照片。 分享 facebook

關於缺點部份，她也列出了：

1. 薪資福利缺乏競爭力

2. 升職機會不多，因為員工太多。

3. 管理比較嚴格，不太有人情味。

她認為富士康提供的是制度完善的有保障工作環境，但新鮮事物和挑戰性比較少，是否適合全看求職者的需求。