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紐時：中國經濟前景堪慮 商界喪失信心

2019-02-25 10:15中央社 紐約24日專電

選擇出走的上海商人陳天庸。圖擷自紐約時報中文網
選擇出走的上海商人陳天庸。圖擷自紐約時報中文網
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中國經濟成長趨緩，「國進民退」現象引發商界憂慮。紐約時報專欄文章指出，中國商界逐漸喪失信心，選擇出走的上海商人陳天庸直言，離開中國是抵抗共產黨統治的最佳途徑。

曾任法官與律師的陳天庸1月搭機前往馬爾他，短期內沒有打算返回中國。班機降落後，這名53歲地產商透過社群媒體發表長文「我為什麼離開中國？一位民營企業主在飛機上的臨別諍言」，痛陳中國經濟改革開倒車的弊病，獲得廣泛轉載。

他敦促讀者及早安排離開中國，並在文中警告：「現在的中國經濟就是一艘正開往深淵的太平輪。如果沒有根本性改變，船毀人亡的結局誰也逃不過。」

這篇文章沒多久就從中國嚴密管制的網路上消失，紐時專欄作家袁莉撰文表示，陳天庸說出許多中國商人私下才會講的話：中國領導階層的經濟管理方式失當，企業家階層對國家前途逐漸喪失信心。

上海研究機構胡潤研究院近期調查465名富人的結果顯示，只有1/3受訪者對中國經濟前景非常有信心，較兩年前的近2/3大幅減少；完全沒信心的比例升至14%，比去年調查結果高一倍多；近半受訪者表示考慮移民他國，或已開始著手移民。

常與中國商界人士往來的加州克雷蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）教授裴敏欣說，中國商界悲觀心態最主要根源是政策和領導欠佳，民間企業人士深知，政府一旦不需要他們，就會把他們當成豬宰掉。

紐時文章提到，許多商界菁英不滿的是中國經濟成長是由民營企業驅動，北京當局卻採取偏袒國營企業的經濟政策，試圖把類似毛澤東時代的意識型態枷鎖，套在現今由民企與年輕消費者帶動的經濟上。

陳天庸說，在中國一些高層官員眼中，就算是創辦阿里巴巴集團的馬雲、催生騰訊的馬化騰，也只是微不足道的商人而已。

中共總書記習近平掌權之初，部分商界人士寄予厚望，認為反腐行動意味習近平正在建立基於規則的社會。但袁莉寫道，多位理想幻滅的企業高層向她說，中國政府不斷加強控制，代表官僚系統更容易插手商界事務，貪腐也沒有消失無蹤，而是以其他形式存在。

中國境內仍不乏樂觀分子，但對陳天庸這類悲觀的商人來說，自保最佳途徑就是離開中國。近年來，持投資簽證赴美的中國人數大增；目前美國境內約100萬留學生中，1/3來自中國。

陳天庸6年前決定移民，先取得香港永久居民身分，再申請美國投資簽證，但由於等待時間太長，他轉而購買馬來西亞首都吉隆坡十幾戶公寓，並鼓吹親友跟進。陳天庸將這項安排稱作預防中國經濟滅頂之災的「諾亞方舟」，但他的馬來西亞簽證效期只有10年。

陳天庸最後選擇在他口中溫暖又風光明媚的馬爾他落腳，他說，沒料到「我為什麼離開中國？」文章會如此廣泛流傳，「我暫時還是離中國遠一點好了」。

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