百度2018總營收 首破千億人民幣大關

2019-02-25 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



大陸搜尋引擎網百度昨日公佈其2018年第四季度及全年未經審計的財務報告。數據顯示，2018年，百度總營收為1,023億人民幣，其中第四季的營收為272億元，同比增長22%，超出華爾街預期；淨利潤21億元。大陸企業面對寒冬，百度將靠AI「把握這個時代的底氣與勇氣」。

根據新浪財經，受惠於愛奇藝會員服務、雲等業務的強勁增長，四季度其他營業收入比同期暴漲104%。2018年百度的總營收也首次突破1,000億元大關，較2017年增長28%，年度增速高於2016到2017年的20%。

百度董事長兼CEO李彥宏表示，「2018年對百度來說是關鍵的一年，我們將人工智能應用從搜索拓展到更多業務領域，如訊息流、語音助手、AI解決方案和自動駕駛，讓更多用戶、客戶和合作伙伴從百度人工智能技術和應用中受益。」

百度CFO余正鈞也表示：「百度業務正在由移動互聯網向智能家居、智能交通、雲和自動駕駛多元化拓展，並將堅定持續地投資。」

據第一財經獲得的內部郵件中，李彥宏評價道，百度AI商業化的探索正在「撥雲見日」。他表示，2018年中，中國互聯網的發展已經從用戶紅利期逐步進入技術紅利期。這意味着技術的價值和意義正被重新認識、重新評估。「新的一年，我們將繼續堅定『夯實移動基礎，決勝AI時代』的戰略，聚焦主航道，打好關鍵戰役，構建開放共贏的生態圈。」