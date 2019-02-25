北京招工難 部分企業放寬招聘限制

2019-02-25 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



正月十五之後，大批返鄉人才回北京務工，企業也進入招聘高峰。新京報報導，走訪北京人才市場和招聘會發現，與往年春節後招聘市場的火爆相比，今年的招聘現場稍顯冷清。針對「招工難」情況，部分企業適當加薪，並放寬年齡等「硬指標」。

在招聘現場注意到，各展台貼出的「招聘簡章」中，僅有一家傳媒廣告公司明確「後期製作」一崗只招收男性，「這個崗位經常需要熬夜趕後期，如果女性入職一段時間後承受不了壓力提出辭職，會導致公司人員流動頻繁，不過特別優秀的女生我們也可以考慮。」該公司負責人表示。

在傾聽招聘負責人和求職者交談時，不少企業為招賢納士放寬了對年齡、工作經驗等限制。例如，一家企業招聘新媒體運營崗位人才，要求兩年以上相關工作經驗，但HR實際交談時稱，只要業務能力成熟，只有一年工作經驗也無妨。還有一家招聘文員的企業直接將招聘啟事上的「38歲以下」改為「35歲以下」，一些企業將「六險」的特色福利用彩紙打印出來，貼在展區。

在眾多行業中，互聯網行業高薪推高年輕求職者期望。央企、國企仍然最受求職者青睞，這類企業展台前能摞上十幾份簡歷，但往日求職者排隊等待面試的情況已不多見。還有一些小企業的展台上沒有一份簡歷。

「現在的用工環境不像以前了。」一位文姓女士來自一家食品生產企業，在人力資源崗位幹了11年。文女士介紹，目前行政管理、文員、人力等崗位應聘者年齡偏大，多在38－39歲。「我們想招年輕人，但互聯網公司、新媒體等行業薪酬較高，推高了年輕人的期望，他們剛入職就想拿到七八千元的月薪，一對照傳統行業，覺得薪水太低且增長慢，卻忽略了自己毫無工作經驗。」

在老國展舉辦的招聘會上，不少求職的年輕人是「海歸」或者京外大學應屆生。一位法國留學歸來的求職者稱，自己所學專業是大數據，對工作的期待除了平台好、發展空間大之外，更在意是否能解決北京戶口，對於薪水反倒沒有具體要求。

招聘會現場，韓女士為在日本攻讀研究生學位的兒子物色工作，「孩子明年3月畢業，通常2月至6月是日本的招聘季，我們希望今年6月就把他的工作定下來。」韓女士介紹，兒子學的是當下熱門的「人工智能」專業，希望能進大型互聯網公司工作，期待月薪在3萬元左右。

今年40歲的陳女士表示，上家公司倒閉後的四個月裡，她一直沒有找到新工作，這一過程中，自己的求職要求一點點降低，「以前在企業是高管，現在就想找個前景好、穩定的企業，職位不重要了。」