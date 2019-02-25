浦東新區 逾600企業總部集聚

2019-02-25 00:24 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



截至2018年年底，上海浦東新區已集聚各類總部企業超過600家，其中跨國公司地區總部304家，約佔上海市總量的一半。總部經濟不僅成為浦東高質量發展重要引擎，亦為自貿區和科創中心建設提供動力。

新華社報導，上海市浦東新區副區長王華表示，2018年，浦東新區地區生產總值超過萬億元，實到外資達到81億美元，全社會研發經費支出佔地區生產總值比重提高到4%，戰略性新興產業產值佔規模以上工業總產值比重超過40%，經濟整體呈現高質量發展態勢。

目前浦東已形成了跨國公司地區總部、大企業總部、營運總部、區域總部、高成長性總部等多層次寬領域的生態圈。

總部企業正成為自貿區和科創中心建設的動力來源。《財富》500強企業中有100家在浦東設立了創新中心、研發中心，浦東已經成為跨國公司和國內大企業設立全球性研發中心的集中區域。

在浦東新區，民營總部經濟也異軍突起。民營企業上海恩捷新材料科技股份有限公司自2010年落戶浦東以來，累計投資60多億元，在國內國際專利申請總量達200餘項，每年利潤平均增速超50%。截至2018年底，上海恩捷高性能濕法隔膜國內市場佔有率近50%。

吉祥航空從浦東誕生之初，就選擇了有別於其他民營航空公司的差異化戰略，自2006年9月開航運營以來，吉祥航空盈利能力、航班運行品質和運行效率均高於行業平均水平，年均複合增長率為33%。

據悉，浦東總部經濟共享服務中心在深入研究美國、新加坡、以色列等國家和地區的營商環境以及在對浦東總部企業大調研的基礎上，提出未來的規劃目標—改單一服務模式為綜合性賦能融合共贏模式。下一步，浦東將通過賦能、融合、共贏的理念，打造浦東總部經濟發展的生態鏈。