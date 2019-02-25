珠海台商女兒 兩岸文創奪金獎

珠海市傑騰造船公司董事長陳弘文，最近喜事連連，除了去年獲得本屆台商傑出獎外，就讀銘傳大學的女兒陳禹諼，去年十二月，在大陸揚州舉辦文創設計大賽，以「芯─繫揚州」的作品，還勇奪第一名的的金獎，與兩萬元人民幣獎金。 台商陳弘文女兒陳禹諼（左）與同學張維彤（右），在揚州舉行的文創賽中獲得金獎。 圖／ 讀者提供 分享 facebook

陳弘文是大陸生產遊艇的知名台商，以打造高端遊艇為品牌，許多國際知名企業家都是他的客戶，屢次在國際遊艇展覽中獲獎。近年打造的SELENE Explorer月神探險家系列遊艇，造價美金一百七十萬元起至五百五十萬元，是大陸外銷最高端的遊艇，在全球經濟不景氣中，銷售情況仍很熱絡，今年剛開工就接到新訂單！

陳弘文去年九月獲選為傑出大陸台商獎，受到各界肯定，不過最近讓他更加欣喜的，還是就讀銘傳大學商品設計系大三的女兒陳禹諼，她與同學張維彤在去年十二月代表學校參加「月亮城杯」2018揚州．文創設計大賽，以「芯─繫揚州」的系列作品，勇奪第一名的金獎，獲頒兩萬元人民幣的獎金。

這次共有兩岸六百多作品參賽，競爭十分激烈，陳禹諼得獎後，代表上台致詞表示，是第一次到揚州，但歷史與美景激發創作欲望，「芯─繫揚州」的品的設計主軸，是以千年揚州城古城為意象圖騰，打造燭台等系列作，以文創活化這座歷史名城。相信兩岸未來文創產業的一顆新星正在冉冉升起。

陳弘文表示，女兒陳禹諼讀東莞台商子弟學校，小學到高中畢業後，再回台灣銘傳大學就讀，是典型台商二代青年，能在兩岸脫穎而出，證明台灣青年資質優秀，相信在大陸文創產業也能打出一片新天地。

他表示，雖然自己從事遊艇製造行業，但此行業包含了美學、工程與管理。女兒的專業與興趣，則是於運用腦力的文創，看起來是不搭，但實際上在豪華遊艇內，若能將文創設計融入到裝潢之中，相信更能獲得客戶的青睞，而且在豪華遊艇的推廣行銷上，文創絕對是不可或缺的，說不定日後，父女可相互配合，再創新的事業里程碑！