陸一二線城市 1月二手房價轉跌

2019-02-25 00:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



時隔45個月，中國一二線城市二手房價由上漲轉入下降通道。中國國家統計局22日發布的數據顯示，2019年1月份，中國四個一線城市以及31個二線城市二手住宅銷售價格環比均下降0.1%。其中，一線城市延續上月的跌勢，而二線城市二手房價由升轉降。三線城市二手房價仍然小幅上漲，但漲幅較上月收窄0.1個百分點。

中新社報導，中原地產首席分析師張大偉認為，時隔45個月，具有代表性意義的一線及二線城市二手房價首次出現由漲轉跌，說明房價本輪上漲周期已見頂，樓市轉折點出現。

從房價指數上來看，本輪房價上漲周期大致從2015年4月開始，彼時一線城市房價上漲，二線城市止跌。張大偉指出，如果後續沒有明顯的信貸政策變化，預計中國主要城市房地產市場的調整趨勢將延續。

新房市場同樣延續降溫態勢。數據顯示，1月份新房價格環比上漲城市共58個，持平城市4個，環比下跌城市共8個。與2018年12月份相比，環比上漲城市減少了1個，持平城市增加了1個，環比下降的城市數量保持不變。

58安居客房產研究院首席分析師張波指出，2019年春節相比2018年提前小半個月，對1月樓市產生直接影響。去年12月份是各大房企全年業績的最後衝刺階段，而1月除了返鄉置業的熱點城市外，不少一二線城市的樓盤銷售已進入半休整狀態，樓市成交量減的同時，也同步影響到房價變化。

同時，今年人們返鄉置業意向減弱，也減緩了三四線城市房價上升態勢。反倒是北京、上海、廣州、深圳、杭州五大核心城市房價走勢穩。1月份，深圳房價的環比、同比均微幅下跌，其餘4個城市的房價指數保持上漲。但北京、上海、杭州的環比漲幅均低於70大中城市的環比平均漲幅。而廣州則在2018年12月以環比漲速3%位居全國首位後，開年伊始，房價漲勢有所平穩，漲幅回縮了2.1個百分點。

合碩機構首席分析師郭毅認為，一方面在於核心城市以「限購限貸」為代表的調控形勢依然嚴峻，特別是「認房又認貸」的嚴格執行，對於置業客群的購房資格和資金實力形成雙重制約，造成市場需求端的企穩；另一方面，在核心城市加大住宅供給的背景下，進一步加深了市場觀望，對價格敏感的剛性需求猶豫不定，改善客群選擇面趨窄，高端客群資格與資金門檻提升，置業需求的全面受限，這是造成核心城市房價企穩的主要原因。