有2.64億人的世界第四大人口國 被中國手機攻陷

2019-02-24 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸智慧型品牌手機不斷在全球各地攻城撂地，尤其從2018年開始，以華為、OPPO、vivo、小米（HOVX）等大陸主要品牌手機集體爆發，迅速在世界多個國家和地區取得市場領先。

科技互聯網的獨立觀察家平台虎龍吟稱，目前大陸國產手機品牌除了在中國本土佔據了絕對統治地位外，還在印度、俄羅斯、泰國等市場成為熱銷主流品牌並拿下市場銷量冠軍，在歐洲市場，也是三分天下有其一，市場份額快速提升到了32%。

而根據Canalys最新發佈的調查資料顯示，在印尼，小米、OPPO、vivo、華為、Realme等中國智慧手機品牌已經拿下超過50%的市場份額，換句話說，印尼人每兩個人使用的手機中，就至少有一個用的是中國品牌的手機。且 2019年，印尼的手機市場將成為大陸手機品牌的天下。

印尼是世界第四大人口大國，超過2.64億人，人口總數僅次於中國、印度和美國。而且，印尼還是東南亞最大的經濟體，以及20國集團成員國。它的市場容量和經濟實力重要。

2018年的印尼智慧手機市場出貨量達3800萬台，比2017年大幅增長了17.1%，並創下印尼市場的歷史紀錄。在全球智慧手機市場總體下降的大環境下，印尼智慧手機市場可謂異類。

在剛結束的2018年第四季度，三星、小米、OPPO、vivo和ADVAN（印尼本土品牌）排名前五。雖然三星依然奪得了印尼市場冠軍，但小米快速增幅已逼近三星。

第四季度，三星出貨量為240餘萬台，同比增長21.5%，市場份額25.4%。第二的小米出貨量接近200萬台，但同比暴增了139.4%（比2017年同期翻番還多）！市場份額提升至20.5%，大幅縮小了跟三星的差距。

OPPO第四季度排名第三，出貨量185萬台，同比增幅僅有0.8%，與2017年同期幾乎持平，市場份額為19.5%。

vivo在2018年第四季度同樣表現不俗，出貨量151萬台，同比增幅高達132.0%，市場份額也提升至15.9%。

按照這個趨勢，2019年上半年，小米很有可能超越三星成為印尼市場的新晉冠軍，而vivo則會超過OPPO殺進前三。

若僅算上小米、OPPO和VIVO三家銷量，大陸的手機品牌就已占據印尼市場的55.9%，這還不包括Realme與華為，Realme第四季在印尼的手機銷量達到15萬台，它與華為的銷量都在加快。