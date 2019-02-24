親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

白嘉莉回來了！明起無酬為台中行銷

柯文哲出訪以色列 批台灣當兵都在浪費時間

有2.64億人的世界第四大人口國 被中國手機攻陷

2019-02-24 19:50聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸智慧型品牌手機不斷在全球各地攻城撂地，尤其從2018年開始，以華為、OPPO、vivo、小米（HOVX）等大陸主要品牌手機集體爆發，迅速在世界多個國家和地區取得市場領先。

科技互聯網的獨立觀察家平台虎龍吟稱，目前大陸國產手機品牌除了在中國本土佔據了絕對統治地位外，還在印度、俄羅斯、泰國等市場成為熱銷主流品牌並拿下市場銷量冠軍，在歐洲市場，也是三分天下有其一，市場份額快速提升到了32%。

而根據Canalys最新發佈的調查資料顯示，在印尼，小米、OPPO、vivo、華為、Realme等中國智慧手機品牌已經拿下超過50%的市場份額，換句話說，印尼人每兩個人使用的手機中，就至少有一個用的是中國品牌的手機。且 2019年，印尼的手機市場將成為大陸手機品牌的天下。

印尼是世界第四大人口大國，超過2.64億人，人口總數僅次於中國、印度和美國。而且，印尼還是東南亞最大的經濟體，以及20國集團成員國。它的市場容量和經濟實力重要。

2018年的印尼智慧手機市場出貨量達3800萬台，比2017年大幅增長了17.1%，並創下印尼市場的歷史紀錄。在全球智慧手機市場總體下降的大環境下，印尼智慧手機市場可謂異類。

在剛結束的2018年第四季度，三星、小米、OPPO、vivo和ADVAN（印尼本土品牌）排名前五。雖然三星依然奪得了印尼市場冠軍，但小米快速增幅已逼近三星。

第四季度，三星出貨量為240餘萬台，同比增長21.5%，市場份額25.4%。第二的小米出貨量接近200萬台，但同比暴增了139.4%（比2017年同期翻番還多）！市場份額提升至20.5%，大幅縮小了跟三星的差距。

OPPO第四季度排名第三，出貨量185萬台，同比增幅僅有0.8%，與2017年同期幾乎持平，市場份額為19.5%。

vivo在2018年第四季度同樣表現不俗，出貨量151萬台，同比增幅高達132.0%，市場份額也提升至15.9%。

按照這個趨勢，2019年上半年，小米很有可能超越三星成為印尼市場的新晉冠軍，而vivo則會超過OPPO殺進前三。

若僅算上小米、OPPO和VIVO三家銷量，大陸的手機品牌就已占據印尼市場的55.9%，這還不包括Realme與華為，Realme第四季在印尼的手機銷量達到15萬台，它與華為的銷量都在加快。

最失意的當屬印尼本土品牌ADVAN，它曾經是印尼手機市場非常受歡迎的品牌，2014年的時候，還一度佔據當地市場近三分之一的份額。不過，隨著小米、OPPO、vivo、華為、Realme等中國智慧手機品牌紛紛進入印尼市場，ADVAN的銷量就開始一路下滑。2018年第四季度，ADVAN的出貨量僅有約39萬台，同比大幅下跌了25%，市場份額更是快速下滑至4.1%。

大陸品牌手機在印度、印尼、泰國等地攻城撂地，圖為印度的消費者。 圖／今日頭條龍虎...
大陸品牌手機在印度、印尼、泰國等地攻城撂地，圖為印度的消費者。 圖／今日頭條龍虎吟
分享
大陸品牌手機合計已占據印尼市場的近56%。 圖／今日頭條龍虎吟
大陸品牌手機合計已占據印尼市場的近56%。 圖／今日頭條龍虎吟
分享

印尼印度智慧型手機
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

「港人港稅」有望於2022年前實施 人大常委：越快越好

2019-02-24 19:55

阿里巴巴電商允設台東館 饒慶鈴為台東拓展大陸通路

2019-02-24 17:36

陸企名人堂／張逸中學霸育才 用STEM顛覆教室

2019-02-24 13:16

鎖定東南亞市場 TCL越南新製造基地動工

2019-02-24 10:22

彭博資訊專欄／人行降息 難上加難

2019-02-24 00:30

兩岸人物／格力鐵娘子 打轉型大戰

2019-02-24 00:06

兩岸人物／網易考拉CEO 直播衝業績

2019-02-24 00:06

老虎證券拚那斯達克上市

2019-02-24 00:06

A股三指數 今年漲勢猛

2019-02-24 00:06

萬事達卡攻陸第三方支付

2019-02-24 00:06

天眼經濟崛起！大陸監控業富豪 比川普還有錢

2019-02-23 23:59

「轉型重整」 網媒香港01突裁70人

2019-02-23 14:28

陸股一周／滬指收復2800點 續攻有路

2019-02-23 13:12

安徽前副省長周春雨受賄、隱瞞境外存款 遭罰16億

2019-02-23 09:56

特斯拉Model 3 運抵上海

2019-02-22 23:13

華為董事長梁華：不會為中國政府開後門

2019-02-22 14:36

中國華融盈利預警 2018年淨利縮水逾9成

2019-02-22 14:24

愛奇藝CEO：頂級演員片酬曾超過新台幣7億元

2019-02-22 14:12

缺5000多人 貴州富士康祭月薪最高3.7萬招工

2019-02-22 14:08

中國嚴禁徵才限制婦女婚育 網民：更難就業

2019-02-22 13:12

中國央行釋信號 指貨幣政策有較大空間

2019-02-22 11:55

傳香港首批6張純網銀牌照將發放 騰訊、小米有望入列

2019-02-22 10:36

百度去年淨利大增 李彥宏稱要打好關鍵戰役

2019-02-22 10:26

上海吸引外資 科技業投資暴增

2019-02-22 01:36

逾600企業總部在浦東 全陸最多

2019-02-22 01:36

稅務總局22條 力推減稅降費

2019-02-22 01:35

發展大灣區 發改委：把握4原則

2019-02-22 01:35

長江經濟帶 汙染從重處罰

2019-02-22 01:35

山西煤礦國企 打造保稅跨境電商園區

2019-02-22 01:35

中企與哈國家級創新技術園 建立全面戰略合作夥伴關係

2019-02-22 01:35

逾千億投資項目 落戶廣州黃埔

2019-02-22 01:35

新疆霍爾果斯口岸 進出口貿易大躍進

2019-02-22 01:35

聯想上季財報靚 手機賺錢了

2019-02-22 01:34

陸股解碼／三大類股 聚焦

2019-02-22 01:34

陸試管嬰兒業 赴港IPO

2019-02-22 01:34

陸化妝品公司侵權 林志玲勝訴確定

2019-02-21 22:51

京東聯手日本樂天 展開無人配送合作

2019-02-21 21:21

Ａ股豬年開門紅 港股漲不止

2019-02-15 08:48

北京瞭望／貿易戰 大陸要不戰速決

2018-08-27 00:31
看更多

熱門文章

溫州警方包機從海南抓回的42名「網聊美女」長這樣...

2019-02-24 10:31

內蒙古工安意外 20死30傷

2019-02-23 21:19

有2.64億人的世界第四大人口國 被中國手機攻陷

2019-02-24 19:50

太辛苦了！陸警六年時間從林志穎變成郭德綱

2019-02-24 13:09

人民日報：民進黨還是宿命般回到對抗大陸的老路上

2019-02-24 11:22

天眼經濟崛起！大陸監控業富豪 比川普還有錢

2019-02-23 23:59

吃牛肉丸意外窒息暈倒 12歲男童搶救兩日不治

2019-02-24 13:54

阿里巴巴電商允設台東館 饒慶鈴為台東拓展大陸通路

2019-02-24 17:36

河北也爆發非洲豬瘟 全大陸只剩三省未淪陷

2019-02-24 15:58

台灣要廢核 但大陸近四年首個核電項目將在福建開工

2019-02-24 17:19

學者明居正：台灣夾在美中之間 難受但安全

2019-02-24 09:37

港釣客搏命釣午魚 禁漁航道閃大船

2019-02-24 13:35

陸客打HPV疫苗擠爆養和醫院「似旅行團酒店check in」

2019-02-24 14:46

痛批流量造假 央視點名最火的一票明星

2019-02-24 14:10

北京：新疆再教育營反恐效果佳 值得稱讚

2019-02-24 17:00

兩岸人物／格力鐵娘子 打轉型大戰

2019-02-24 00:06

將錯就錯？傳聞這些漢字的讀音要改 北京官方這樣說

2019-02-24 16:06

陸最高法院卷宗遺失案逆轉 網民不相信

2019-02-24 16:58

導遊等4類專技考試 擬開放陸配報考

2019-02-23 23:59

中國軍機進入日本海 日方出動戰機應對

2019-02-24 14:03

萬事達卡攻陸第三方支付

2019-02-24 00:06

港善明村53歲母餵服老鼠藥後 充電線勒斃23歲男

2019-02-24 15:11

明星學霸不識它 翟天臨讓「知網」炸了鍋

2019-02-24 15:15

高雄-平潭快輪常態化 未來2周一班

2019-02-23 23:59

天山腳劇變 海外維吾爾孤葉飄零

2019-02-23 20:55

中國淨網高效率 2019已封逾4萬個微信號

2019-02-24 14:48

彭博資訊專欄／人行降息 難上加難

2019-02-24 00:30

鎖定東南亞市場 TCL越南新製造基地動工

2019-02-24 10:22

卷宗丟失案逆轉後 好友曝崔永元失聯了…

2019-02-24 16:26

兩岸人物／網易考拉CEO 直播衝業績

2019-02-24 00:06

港露宿者創新高 24小時快餐店無家者人數5年增近7倍

2019-02-24 19:44

「港人港稅」有望於2022年前實施 人大常委：越快越好

2019-02-24 19:55

A股三指數 今年漲勢猛

2019-02-24 00:06

男子與小三偷情　被妻子家屬綁樹示眾

2019-02-24 20:40

比川普還有錢！這位中國監控業富豪身家2214億

2019-02-24 16:21

中國極地測繪之父 鄂棟臣逝世 曾去南極7次、北極4次

2019-02-24 14:00

上海7月強制垃圾分類 推廣18年習慣仍待養成

2019-02-24 19:18

江蘇金湖縣145兒童接種過期疫苗事件　33官員被處分

2019-02-24 17:38

中國南方連日陰雨 烘衣機免洗褲大賣

2019-02-24 13:27

中國監視網路催生產業新富豪 資產超過川普

2019-02-23 20:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top