阿里巴巴電商允設台東館 饒慶鈴為台東拓展大陸通路

2019-02-24 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣長饒慶鈴就任後在21日至24日首度赴大陸參加廣州旅展，除行銷台東風土之美及今年暑期的熱氣球嘉年華，她更積極與廣州最大農產運銷公司廣州供銷總社總經理黃曉武、大陸第四大購物集團北京「家有購物集團」董事長黃劍平簽訂合作意向書，並取得阿里巴巴集團承諾書，將開設台東館販售台東農產與伴手禮精品，讓台東好物有機會躍上大陸量販市場與電商平台，讓「人進來，貨出去， 台東發大財」。

饒慶鈴表示，台東這幾年從前縣長黃健庭一路下來，一直積極要做到「人進來，貨出去，台東發大財」，這次廣州行收穫豐富，縣政府努力在前頭開路，但希望台東的農民、商家要把握難得機會，不要錯失良機，絕對要顧好農特產及伴手禮等商品品質，一起攜手為台東在大陸打開亮眼的市場。

饒慶鈴21日下午率領台東商界、農會代表等多達75人訪問團前往廣州，除參加21日至23日3天旅展，行程中拜會廣州台辦等單位，訪問團今天傳回喜訊，饒慶鈴分別與廣州供銷總社簽定友好貿易合作意向書；更與大陸四大購物集團北京「家有購物集團」簽訂合作意向書，並取得阿里巴巴集團旗下的天貓電商平台設大 置「台東館」販售的承諾書。

台東工業策進會總幹事楊珍琪表示，廣州是大陸第四大城市，人口逾1400萬，這次縣之饒慶鈴大陸廣州行簽了兩合作協定，是台東農產品與伴手禮打進大陸市場一個重要斬獲，其中廣州供銷總社旗下農產品經營公司總經理黃曉武承諾在旗下65家門市，販售台東農產品與伴手禮。