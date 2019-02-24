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阿里巴巴電商允設台東館 饒慶鈴為台東拓展大陸通路

2019-02-24 17:36聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣長饒慶鈴就任後在21日至24日首度赴大陸參加廣州旅展，除行銷台東風土之美及今年暑期的熱氣球嘉年華，她更積極與廣州最大農產運銷公司廣州供銷總社總經理黃曉武、大陸第四大購物集團北京「家有購物集團」董事長黃劍平簽訂合作意向書，並取得阿里巴巴集團承諾書，將開設台東館販售台東農產與伴手禮精品，讓台東好物有機會躍上大陸量販市場與電商平台，讓「人進來，貨出去， 台東發大財」。

饒慶鈴表示，台東這幾年從前縣長黃健庭一路下來，一直積極要做到「人進來，貨出去，台東發大財」，這次廣州行收穫豐富，縣政府努力在前頭開路，但希望台東的農民、商家要把握難得機會，不要錯失良機，絕對要顧好農特產及伴手禮等商品品質，一起攜手為台東在大陸打開亮眼的市場。

饒慶鈴21日下午率領台東商界、農會代表等多達75人訪問團前往廣州，除參加21日至23日3天旅展，行程中拜會廣州台辦等單位，訪問團今天傳回喜訊，饒慶鈴分別與廣州供銷總社簽定友好貿易合作意向書；更與大陸四大購物集團北京「家有購物集團」簽訂合作意向書，並取得阿里巴巴集團旗下的天貓電商平台設大 置「台東館」販售的承諾書。

台東工業策進會總幹事楊珍琪表示，廣州是大陸第四大城市，人口逾1400萬，這次縣之饒慶鈴大陸廣州行簽了兩合作協定，是台東農產品與伴手禮打進大陸市場一個重要斬獲，其中廣州供銷總社旗下農產品經營公司總經理黃曉武承諾在旗下65家門市，販售台東農產品與伴手禮。

楊珍琪另指出，天貓電商平台專走中高端消費市場，有別低價的淘寶網，在大陸有11家電視購物中心，覆蓋率遍及大陸各地，天貓同意將提供時段介紹台東商品；另阿里巴巴電商平台也承諾在網站設置「台東館」，販售台東的農特產品與精美伴手禮等台東的精品百貨，對提升台東商品在大陸的能見度有很大幫助，也為台東精品打入大陸市場建立橋頭堡。

台東縣長饒慶鈴（左）前往廣州供銷總社賣場之一的「小鮮驛站」參觀。圖／台東縣政府提...
台東縣長饒慶鈴（左）前往廣州供銷總社賣場之一的「小鮮驛站」參觀。圖／台東縣政府提供
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台東縣長饒慶鈴（中）率團前往廣州為台東縣農產與伴手禮等商品開拓新的行銷通路。圖／...
台東縣長饒慶鈴（中）率團前往廣州為台東縣農產與伴手禮等商品開拓新的行銷通路。圖／台東縣政府提供
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台東縣長饒慶鈴（左）與北京家有購物集團董事長黃劍平（右）簽署合作意向書。圖／台東...
台東縣長饒慶鈴（左）與北京家有購物集團董事長黃劍平（右）簽署合作意向書。圖／台東縣政府提供
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台東縣長饒慶鈴（左三）與廣州供銷總社總經理黃曉武（右四）簽署「台東與廣州友好貿易...
台東縣長饒慶鈴（左三）與廣州供銷總社總經理黃曉武（右四）簽署「台東與廣州友好貿易合作意向書」黃曉武承諾在旗下65家門市，販售台東農產品與伴手禮。圖／台東縣政府提供
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台東饒慶鈴伴手禮
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