溫州警方包機從海南抓回的42名「網聊美女」長這樣...

2019-02-24 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據《溫州商報》報導，浙江溫州警方21日以包機將42名「網聊美女」從海南帶回溫州。不過，對於眾多遭詐騙的「宅男們」來說，比錢財遭詐騙更受傷的，恐怕是這些當初「撩」得宅男們忍不住猛匯錢的「美女」，竟然是一群「摳腳大漢」。

報導稱，這已經是溫州警方第四次包機押回詐騙嫌疑人。此次破獲的詐騙集團，在大陸各地成功詐騙2,000多名男性，詐騙所得超過人民幣500萬元（約新台幣2,250萬元）。

溫州商報指出，去年10月18日，溫州一名陳姓男子透過微信加了附近的一個「美女」。聊天過程中，對方表示可以上門「服務」，收費人民幣600元。但為了身體健康、人身安全等因素，陳男必須先支付健康費和人身安全保證金。在確認安全無虞後，兩筆費用都會全額退回。

陳某覺得對方言之有理，在向對方發來的微信二維碼付款後，就跑去賓館開房間。

在賓館等待的時候，「美女」發來微信稱，還要再支付打車費等多項費用，陳某透過微信前後又給對方發了人民幣6,000多元。 結果，在賓館傻等了半天，始終沒見到「美女」現身，微信最後還被「拉黑」（封鎖）。

溫州商報表示，陳男遇到的正是典型的「微信招嫖詐騙」。去年6月以來，溫州警方就接到多起類似報警。調查中警方發現，所謂附近的美女其實微信登錄地都在海南儋州。

溫州警方指出，「網路招嫖詐騙」是去年上升最快的詐騙類型，較前一年增長167%。

為此，溫州警方特別成立專案組進行偵辦，農曆年後在大陸公安部刑偵局及浙江、海南省公安廳指揮協調下，2月15日，聯手在海南對這起電信詐騙案進行集中收網，一舉搗毀多處電信詐騙窩點，共逮捕電信詐騙犯罪嫌疑人58名，繳獲作案用手機150餘部、銀行卡300多張、凍結涉案資金人民幣80多萬元。