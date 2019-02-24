鎖定東南亞市場 TCL越南新製造基地動工

2019-02-24 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸彩電一哥TCL在官網發布，TCL越南公司新製造基地23日已在越南平陽省越南新加坡工業園開工建設，屆時將完成模組整機一體化製造基地，TCL電子CEO王成表示，今後TCL越南新製造基地將向越南市場和東南亞市場的消費者提供更多先進、優質的產品和服務，共創「越南製造」的美好未來，也為當地經濟社會的發展努力貢獻自己的一份力量。

該基地預計總投資累計超過人民幣3.6億元（新台幣16.7億元），分二期建設，其中一期計畫投資約人民幣2.5億元，實現每年100萬台整機產出能力。

二期新增投資人民幣1.1億元，擴建後將達成每年300萬台整機的產出能力，新基地的產品，除滿足越南本地的市場需求外，還輻射到東南亞相關國家，將成為中國大陸電視品牌在東南亞投資中，自建產能最大的數位化生產基地。

TCL越南新工廠占地約7.3萬平方公尺，項目分二期建設。第一期占地面積約5.1萬平方米，建築面積約2.9萬平方公尺，主要為一期廠房、倉庫、新基地辦公樓和新基地的基礎設施。

包括TCL電子CEO王成、中國駐胡志明市總領事館韋錫臣參贊、平陽省人委會工業區投資審查委員會副主席阮成忠、TCL專案組執行組長溫志興、越南建築承包商Uincons總經理等共同出席新製造基地的動土儀式。

TCL在進入越南市場的近20年，2018年在越南當地的銷量年增50%，成為越南第四大電視品牌。

官網表示，今年TCL更是響應國家「一帶一路」倡議號召，基於全球化戰略布局，在越南二次擴增投資力度建設新工廠，目的打造產銷一體化的數位化生產基地。

截至目前，TCL業務遍及全球160多個市場，在2018年保持了強勁增長，全年液晶電視銷售2861萬台，年增23.1%，海外市場的液晶電視銷量年增29.5%。