「轉型重整」 網媒香港01突裁70人

2019-02-23 14:28 世界日報 香港23日電



網路媒體「香港01」突然裁員70多人，各部組均有員工被裁，其中「社區組」及「開罐組」屬重災區，前者最少有2名採主級人員被裁，後者20人中有5人被裁，占全組人員的四分之一；另外，攝影組亦有8人被裁。有員工昨晨如常上班，突然被告知裁員，馬上必須打包走人。

文匯報報導，「香港01」昨日發信向全體員工解釋，裁員與表現無關，是公司需要轉型，於是從員工的年資、功能及可取代性等，考慮裁減的組別，目的是提升企業市場競爭力。信件指，今次重整包括製作模式轉型，內容頻道及後勤部門整合，涉及員工約70多人；未來則會繼續招攬人才，專注發展互聯網的媒體及生活平台；新增的辦公樓層亦將會在本月內投入服務，以配合團隊的擴充需求。

報導指出，被裁的「社區組」員工指出，裁員消息自上月傳出後，同事士氣一直低落。有員工昨晨如常上班，一直沒有收到特別通知，直至無法登入公司電郵，才被高層通知裁員安排，認為公司的處理有改善空間。

勞工處表示，十分關注事件，正聯絡雇主了解情況，暫時未接獲任何有關查詢或求助。受影響員工如對雇傭條例及其雇傭權益有疑問，可向勞工處尋求協助。

明報報導，香港記者協會昨表示關注，稱理解網上媒體需不斷尋找有效經營模式適應社會步伐，但裁員勢打擊士氣，呼籲傳媒轉型時可考慮在職培訓等其他應對措施，盡量避免裁員。

據報導，「香港01」於2016年1月開始營運，由商人于品海創辦，員工超過750人，定位為「倡議型媒體的先行者」，並以紙媒、網媒、與受眾互動為主。網頁及手機應用程式的活躍用戶，在最高峰時達到90萬。