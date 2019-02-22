大陸如何支撐股市？哪些類股最獲關愛？

2019-02-22 18:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



中國當局今年來陸續出檯的支撐股市政策，已使陸股總市值擴大逾9,000億美元，以金融、消費品、製藥、太陽能及教育等類股最受關愛。投資人並期待3月人大會議還會有新的利多政策，包括擴大減稅幅度等，使市場氛圍益發樂觀，而上周滬深指數也創下2015年來最大的單周漲幅。

廣東小禹投資管理公司主管指出，陸股正全面U型回升；國家領導人已經了解當經濟成長減緩時，政策必須有所微調。

以下是中國當局對各類陸股採取的撐盤作法：

1.金融股：

自從財金首長與銀行業主管「碰頭」後，金融股便開始上漲。之後證監會新領導班子開始取消多項交易限制，令券商大聲叫好。另外由於市場預期主管機關將放鬆新股上市規定，成交量及融資交易量增加，都帶動股價上漲。中國銀河國際證券、海通證券及東方滙財證券等股今年的漲幅都超過40%。證券業的稅費預料也將調降。

2.教育類股：

當局鼓勵上市公司投資職業院校（目前由國家主導），顯示政府政策將不再阻礙以營利性教育產業。贏家包括中國新華教育及希望教育集團，兩支個股今年來都上漲逾40%。

3.製藥股：

當局去年採取新的集中採購計畫以壓低藥價，但元月公布的細部措施已出現放鬆信號，分析師認為政府可能同意將藥品價格分多年調降。政府並計劃從3月1日起降低21種罕病藥的加值稅率。今年來製藥類股指數已上漲18%。

4.消費品類：

中國消費者近月來減緩支出，並偏好低價產品，促使政府出檯多項因應政策，以促進汽車及家電銷售。地方政府每周五下午讓員工休假，以鼓勵消費。新的所得稅退稅辦法從今年起生效，預料也將使民眾放鬆荷包。吉利汽車已由元月的低點強彈51%，美的家電上漲26%。

5.再生能源股：

元月公布降低風電及太陽能電力計畫的費率，使再生能源業獲得喘息。今年保利協鑫能源大漲63%，信義光能上漲31%，金風科技上漲34%。

6.線上遊戲類：