親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

議員呱吉：我想像超級英雄 但你最好別相信真的有

邀小S代言高雄美食 韓國瑜：她很阿莎力的答應了

愛奇藝CEO：頂級演員片酬曾超過新台幣7億元

2019-02-22 14:12聯合報 記者李仲維╱即時報導

愛奇藝今天公布2018年第四季和全年財務報告。(新浪網)
愛奇藝今天公布2018年第四季和全年財務報告。(新浪網)
分享
愛奇藝創辦人、董事兼首席執行官龔宇今天透露，現在該公司自製戲劇節目的頂級演員，一部劇最高片酬限價是人民幣5000萬元，而以前曾超過人民幣1.5億元（約新台幣7億元）。

澎湃新聞報導，龔宇今天在愛奇藝2018年第四季財報發布後的電話會上提及，2018年8月以後，該公司內容製作成本和採購成本都明顯下降。

他說，採購的版權成本從最高的超過人民幣1500萬一集電視劇，現在下跌到800萬以下，自製劇成本主要在演員片酬方面降低，現在頂級演員最高一部劇的限價是5000萬元人民幣，而以前曾經超過1.5億元人民幣。

2018年11月，大陸廣電總局發布進一步加強廣播電視和網路視聽文藝節目管理的通知，要求影視明星參與節目的片酬要控制合理額度，宣導影視明星以社會責任心和使命感積極參與公益性節目，糾正高價邀請明星、競逐明星的現象。

龔宇表示，對於原來（片酬）超過人民幣5000萬的演員，小部分已經接受了，更多的還在觀望期。但在這一段時期，有一批新的演員脫穎而出，知名度大漲。

龔宇透露，據他了解，在抑制不合理片酬的聯合聲明發布後，截至目前沒有違反上述行業規定的情況發生。

在納斯達克上市的愛奇藝今天也公布截至2018年12月31日的第四季和全年財務報告。在2018年第四季，愛奇藝營業收入為70億元人民幣，年增55%，虧損33億元人民幣。

2018財年全年，愛奇藝總營收達250億元人民幣，年增52%，全年虧損83億元人民幣。

截至去年第四季末，愛奇藝的訂閱會員規模達8740萬，付費會員占比達98.5%，全年淨增訂閱會員3660萬，訂閱會員規模年增72%。愛奇藝的收入主要來自付費會員、線上廣告、內容分發，以及其他營收，其中包括愛奇藝收購的遊戲公司天象互娛所帶來的收入。

龔宇稱，2018年第四季愛奇藝繼續實現穩健增長，並以全年超過8700萬訂閱會員的優勢封關。2019年有信心在會員服務收入持續增長的帶動下，實現公司業務的全面增長。

人民幣廣告
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

缺5000多人 貴州富士康祭月薪最高3.7萬招工

2019-02-22 14:08

中國嚴禁徵才限制婦女婚育 網民：更難就業

2019-02-22 13:12

中國央行釋信號 指貨幣政策有較大空間

2019-02-22 11:55

傳香港首批6張純網銀牌照將發放 騰訊、小米有望入列

2019-02-22 10:36

百度去年淨利大增 李彥宏稱要打好關鍵戰役

2019-02-22 10:26

上海吸引外資 科技業投資暴增

2019-02-22 01:36

逾600企業總部在浦東 全陸最多

2019-02-22 01:36

稅務總局22條 力推減稅降費

2019-02-22 01:35

山西煤礦國企 打造保稅跨境電商園區

2019-02-22 01:35

長江經濟帶 汙染從重處罰

2019-02-22 01:35

發展大灣區 發改委：把握4原則

2019-02-22 01:35

新疆霍爾果斯口岸 進出口貿易大躍進

2019-02-22 01:35

逾千億投資項目 落戶廣州黃埔

2019-02-22 01:35

中企與哈國家級創新技術園 建立全面戰略合作夥伴關係

2019-02-22 01:35

聯想上季財報靚 手機賺錢了

2019-02-22 01:34

陸試管嬰兒業 赴港IPO

2019-02-22 01:34

陸股解碼／三大類股 聚焦

2019-02-22 01:34

人行出招 反制企業避稅

2019-02-21 23:36

人民幣三價齊揚 後市看升

2019-02-21 23:36

貨幣政策將鬆緊適度

2019-02-21 23:36

房仲獨角獸 愛屋吉屋倒閉

2019-02-21 23:36

大陸反擊澳洲 禁煤炭進口

2019-02-21 23:36

陸化妝品公司侵權 林志玲勝訴確定

2019-02-21 22:51

京東聯手日本樂天 展開無人配送合作

2019-02-21 21:21

陸商務部：將對香港澳門擴大服務貿易開放

2019-02-21 18:15

格力再出奇招！ 要求8萬名員工下海賣電器衝業績

2019-02-21 17:21

路透：人行近期不會降息

2019-02-21 15:08

一帶一路只許成功 中國願縮減大馬東岸鐵路計畫

2019-02-21 14:17

評／《北京觀察》大水漫灌

2019-02-21 13:47

人民幣周四持續強彈 在岸、離岸市場雙雙升破6.70

2019-02-21 12:16

機構調查：城市經商環境 台北市領先上海、落後北京

2019-02-21 11:32

聯想財報報喜 股價大漲逾10%

2019-02-21 10:53

人民幣中間價 創三周來最大升幅

2019-02-21 10:27

人民幣中間價周四大幅上調338個基點 即期市場開盤回貶

2019-02-21 09:54

台北國際工具機展 陸數百買家來台

2019-02-21 01:28

清理積壓 新手遊版號停申請

2019-02-21 01:28

福建新批台資項目增22.5%

2019-02-21 01:28

CPI漲幅仍在「1時代」 惹通縮隱憂

2019-02-21 01:28

美國時代雜誌：粵港澳大灣區 打造美國矽谷對手

2019-02-21 01:28
看更多

熱門文章

大陸性愛機器人即將量產！用來拯救一項大危機

2019-02-22 10:00

1945接收台灣的國軍衣衫襤褸？她終其一生為此辯護

2019-02-21 22:13

影／員工尾牙上唱歌批公司 老闆叫好賞每人55萬元

2019-02-21 20:58

她穿比基尼大秀曲線 廣東網警卻向她道歉

2019-02-21 16:32

陸男向機身扔硬幣 害1百多位同行乘客滯留過夜

2019-02-21 20:39

與陸「民主協商」？陳明通點名郁慕明：不要以身試法

2019-02-21 19:04

「台灣同性戀合法」登微博熱搜 陸網民：能過去結婚嗎？

2019-02-21 19:25

陳明通點名郁慕明：不要以身試法

2019-02-22 00:25

修法導致兩岸更嚴峻？陳明通：人又不是我殺的

2019-02-21 20:01

位高權重的共軍參謀長究竟行賄何人？陸媒揭謎底

2019-02-22 10:01

格力再出奇招！ 要求8萬名員工下海賣電器衝業績

2019-02-21 17:21

曹操墓發現世上最古老白瓷甕罐 7月東京展出

2019-02-21 21:05

兩岸三地地鐵長度排名：上海第1、香港第8、台北…

2019-02-21 19:19

媽幫兒買戒指下跪求婚 女友含淚答應

2019-02-21 15:21

大陸高鐵「鐵軌洗鋼核心技術」富士康取得突破

2019-02-22 11:17

中國專家預期 孟晚舟將會獲釋

2019-02-21 14:44

陸研發出 能「吸」霧霾的智能窗紗

2019-02-21 16:03

陸化妝品公司侵權 林志玲勝訴確定

2019-02-21 22:51

搭地鐵被沒收的東西 北京市拿去燒了當水泥原料

2019-02-22 11:12

河南一男童被狗舔傷口後狂犬病發死亡 全村狗恐遭撲殺

2019-02-21 15:24

空姐宿舍遭竊 靠「智慧體重計」逮到同公司空少

2019-02-22 14:00

房仲獨角獸 愛屋吉屋倒閉

2019-02-21 23:36

讚英國對華為態度 環時：唐寧街10號不是白宮歐洲分部

2019-02-22 12:33

霧鎖將軍澳！屏風樓如仙境 網友：看不到對面

2019-02-21 22:56

豪宅停車場竊案 82萬現金放車頂「隨風飛逝」

2019-02-22 13:32

北京「治病」 轉移非首都功能

2019-02-22 01:36

大陸將重罰汙染長江經濟帶11省環境者 去年四千人被捕

2019-02-21 17:31

西藏暴動60周年前夕 外國人禁入

2019-02-21 15:20

上海吸引外資 科技業投資暴增

2019-02-22 01:36

關係回暖 韓星反攻中國市場蠢蠢欲動

2019-02-21 14:26

人行出招 反制企業避稅

2019-02-21 23:36

不讓超車！哈工大博士被打成癱 對方扔3萬人民幣離開

2019-02-22 12:06

大連海關下令禁止進口澳洲煤炭

2019-02-21 15:07

「最美地月合影」登《科學》雜誌 來自一群中國90後

2019-02-21 15:21

大陸出境遊客1.4億人次 去年成長13%

2019-02-21 23:36

傳香港首批6張純網銀牌照將發放 騰訊、小米有望入列

2019-02-22 10:36

香港停車場兩噸巨型玻璃倒塌 59歲男工人當場不治身亡

2019-02-22 13:36

國際施壓有效 北京密集邀請多國走訪新疆

2019-02-22 12:10

大灣區宣講會 重申一國兩制

2019-02-22 00:27

又見登機扔硬幣 男害同行百客滯留過夜

2019-02-22 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top