愛奇藝CEO：頂級演員片酬曾超過新台幣7億元

2019-02-22 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



愛奇藝今天公布2018年第四季和全年財務報告。(新浪網) 分享 facebook 愛奇藝創辦人、董事兼首席執行官龔宇今天透露，現在該公司自製戲劇節目的頂級演員，一部劇最高片酬限價是人民幣5000萬元，而以前曾超過人民幣1.5億元（約新台幣7億元）。

澎湃新聞報導，龔宇今天在愛奇藝2018年第四季財報發布後的電話會上提及，2018年8月以後，該公司內容製作成本和採購成本都明顯下降。

他說，採購的版權成本從最高的超過人民幣1500萬一集電視劇，現在下跌到800萬以下，自製劇成本主要在演員片酬方面降低，現在頂級演員最高一部劇的限價是5000萬元人民幣，而以前曾經超過1.5億元人民幣。

2018年11月，大陸廣電總局發布進一步加強廣播電視和網路視聽文藝節目管理的通知，要求影視明星參與節目的片酬要控制合理額度，宣導影視明星以社會責任心和使命感積極參與公益性節目，糾正高價邀請明星、競逐明星的現象。

龔宇表示，對於原來（片酬）超過人民幣5000萬的演員，小部分已經接受了，更多的還在觀望期。但在這一段時期，有一批新的演員脫穎而出，知名度大漲。

龔宇透露，據他了解，在抑制不合理片酬的聯合聲明發布後，截至目前沒有違反上述行業規定的情況發生。

在納斯達克上市的愛奇藝今天也公布截至2018年12月31日的第四季和全年財務報告。在2018年第四季，愛奇藝營業收入為70億元人民幣，年增55%，虧損33億元人民幣。

2018財年全年，愛奇藝總營收達250億元人民幣，年增52%，全年虧損83億元人民幣。

截至去年第四季末，愛奇藝的訂閱會員規模達8740萬，付費會員占比達98.5%，全年淨增訂閱會員3660萬，訂閱會員規模年增72%。愛奇藝的收入主要來自付費會員、線上廣告、內容分發，以及其他營收，其中包括愛奇藝收購的遊戲公司天象互娛所帶來的收入。

龔宇稱，2018年第四季愛奇藝繼續實現穩健增長，並以全年超過8700萬訂閱會員的優勢封關。2019年有信心在會員服務收入持續增長的帶動下，實現公司業務的全面增長。