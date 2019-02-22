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百度去年淨利大增 李彥宏稱要打好關鍵戰役

2019-02-22 10:26聯合報 記者李仲維╱即時報導

百度今公布去年第四季及全年未經審計的財務報告。數據顯示，當季百度營收人民幣272億元，超出市場預期，年增22%，淨利21億元。2018年總營收為人民幣1,023億元，年增28%，淨利276億元，年增51%。

這也是百度年營收首度突破人民幣千億元。

澎湃新聞報導，百度公司創辦人、董事長兼CEO李彥宏在財報發布後表示，2018年對百度來說是關鍵的一年，公司將人工智慧應用從搜索拓展到更多業務領域，例如資訊流、語音助手、AI解決方案和自動駕駛，讓更多使用者、客戶和合作夥伴從百度的人工智慧技術和應用中受益。

李彥宏稱，百度App在過去一年加速增長，截至2018年12月，日活躍用戶增至1.61億，年增24%；好看視頻的日活躍使用者從1年前的100萬增長至1,900萬。

百度在財報中指出，百度2018年加大對移動產品的投入，取得令人振奮的成果。百度App、好看視頻、全民小視頻三款產品的使用者增長強勁，整體資訊流使用者使用時間年增112%。

Trustdata發布的《2018年中國移動互聯網行業發展分析報告》顯示，好看視頻和全民小視頻是2018年增長最快的兩個短視頻平台。

財報中，百度對下一季業績進行展望：預計2019年第一季百度的淨收入總額將會介於人民幣235億元至247億元，年增12%到18%，移除百度國際業務與度小滿拆分影響，年增長18%至24%。

第一財經報導，李彥宏在內部郵件中表示，百度AI商業化的探索正在撥雲見日。他稱，2018年大陸互聯網的發展已經從用戶紅利期逐步進入技術紅利期。這意味技術的價值和意義正被重新認識、重新評估。這對於百度來說，是戰略、是優勢，更是機遇。

財報還顯示，百度2018財年來自網路行銷營收為人民幣819億元，年增19%。百度2018財年活躍網路行銷客戶數量約為85.6萬家，年增10%。百度2018財年來自每家網路行銷客戶的平均營收約為人民幣9.58萬元，年增8%。

百度股價當日報收171.81美元，上漲0.37%；財報發布後，百度股價盤後上漲，截至發稿時漲幅4.7%。

百度公司創辦人、董事長兼CEO李彥宏。(新浪網)
百度公司創辦人、董事長兼CEO李彥宏。(新浪網)
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