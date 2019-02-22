陸股解碼／三大類股 聚焦

2019-02-22 01:34 經濟日報 ■沈宏達



A股21日走高後午盤回落，三大指數留長上影線，盤面貴金屬、通訊類股表現居前，終場上證指數下跌0.34%收2,751點；創業板指上漲0.3%收1,412點。滬深兩市成交金額人民幣6,187億元創去年3月以來新高。

今年來滬深港通資金流入金額突破人民幣千億元，顯示北上資金流入力道愈來愈強勁，於相對低點持續進場的外資，持有A股比重正追趕中國內資機構與私募基金，若考量去年第4季機構法人在調節持股而外資逢低加碼的結構，A股可能將進入外資影響力首度超越內資法人局面，未來具備長線成長商業模式的企業易獲外資青睞，股價有上揚潛力。

未來A股挾低估值與可望再獲MSCI調升權重優勢，配合美中貿易協商進展順利、中國監管層持漸進開放立場，據外資機構預估，今年將再帶動700至1,250億美元流入，籌碼面無過度擔憂理由，甚至可看到一些潛在納入MSCI指數中小股，近期股價已有表現。

與去年內外交迫處境相比，今年A股很有表現機會，關注產業趨勢正向，即營收成長持續加速，且估值低估之企業，關注其中市占率高、沒有太強的市場替代威脅，同時技術領先並持續投入研發能量的公司，可大致區分大消費、大週期、大成長三條主線。

中國在都市化過程中最大的特徵是人口集中，因此投資大消費宜留意廠商通路優勢；大型週期股則投資發生中的趨勢，看好化工、精密機械、輕工業；5G題材可當作主題投資，電子產業關注成長股如半導體、自動化、互聯網等。

（作者是富蘭克林華美中國A股基金經理人）