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聯想上季財報靚 手機賺錢了

2019-02-22 01:34經濟日報 記者林宸誼／綜合報導

大陸最大個人電腦生產商聯想集團昨（21）日發布第4季財報（2018/2019財年第3季），營業額連續第六個季度實現增長，達到140.35億美元，年增長8.47%，為四年來最高水準。

中新社引述聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，「這是聯想歷史上意義非凡的一個季度。」財報顯示，這一季，聯想集團利潤創歷史新高，稅前盈餘年增133%，達3.5億美元，淨利潤年增38.7%，達2.33億美元。

聯想獲利大增，受惠於個人電腦和智慧設備業務利潤率穩健增長，以及行動業務的產品組合得到改善。

值得一提是，長期虧損的手機業務，在最新一季財報中，也首次實現全球盈利，距離聯想2014年1月宣布以29億美元的收購摩托羅拉移動業務已經過去五年。

聯想第4季營收140.35億美元，連續第六季保持年增長；毛利率年增1.1個百分點至14.6%，加上淨利大增，三項數據均高於市場預期。

受消息激勵，聯想集團股價昨天一開盤大漲逾10%，股價創近三年新高，收盤價港幣6.67元，漲幅11.91%。

華爾街見聞報導，財報顯示，因為降低費用、簡化產品組合以及集中發展拉丁美洲和北美等核心市場的戰略得到有力執行，移動業務繼續在拉美保持盈利，同時在阿根廷和墨西哥實現了市占增長，北美市場也終於實現盈利。

由於「專注發展核心地區」的戰略，聯想移動業務收入為16.69 億美元，年減20%。從2018年開始，聯想就把手機業務的戰略定為「優化產品組合、聚焦關鍵市場、削減費用」，拉美、歐洲、大陸、印度是目前聯想手機的主要市場，其他的新興市場則處於收縮的策略。

對於2019年手機業務的目標，楊元慶表示，首先就是繼續保持盈利，並在重點市場取得增長，尤其是大陸和美國，其次在一些核心技術上要持續投入，包括5G和折疊螢幕在內的顯示技術。

除手機業務，聯想個人電腦業務也實現了創紀錄的營業額和利潤，其中營業額107.29億美元，年增12%。市場分析機構IDC數據顯示，2018年（自然月）第4季，聯想在PC市占達到24.6%，繼續鞏固世界第一位置。

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聯想集團手機
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