陸化妝品公司侵權 林志玲勝訴確定

2019-02-21 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



台灣名模林志玲控告大陸顏某化妝品有限公司侵權案，大陸法院一審判決化妝品公司敗訴需賠償林志玲五萬元人民幣，兩造雙方均未上訴，本案確定。

廣州互聯網法院21日晚通報，該院日前就原告林志玲控訴被告顔某化妝品有限公司網絡侵權責任糾紛一案作出一審判決。案件宣判後，雙方當事人均服從判決，未在法定期限內提起上訴，目前該案已經發生法律效力。近日，被告顔某公司主動聯系廣州互聯網法院，表示願意立即履行判決內容。

通報稱，該案中，顔某公司為宣傳推廣一款「林志玲志玲」品牌化妝及護膚產品，在其微信公眾號上發佈了「林志玲：女人心態越好，命運才會越來越好！」等13篇圖文，當中使用了林志玲的姓名、肖像。

同時，顔某公司以「林志玲」的拼音註册網站，並在該網站上以林志玲為第一人稱的方式進行姓名、知名度、生活方式等的介紹並將之與顔某公司及「林志玲志玲」品牌產品宣傳相關聯。

林志玲認為顔某公司的上述行為侵害了其姓名權、肖像權等合法權益，給其造成了巨大的經濟損失和不良社會影響，遂提起該案訴訟，並提出要求顔某公司賠禮道歉、賠償經濟損失和精神損失費等訴請。

顔某公司辯稱，不同意林志玲的訴訟請求。稱該公司已將微信公眾號中涉及林志玲的文章删除，並將網站中有關「林志玲志玲」品牌的產品全部下架，沒有再銷售該款產品；顔某公司微信公眾號的粉絲不足10人，關注度極低，且涉及每篇微信圖文的閱讀總量均不超過10人，不足以給林志玲造成損害。

此外，中國國家商標局已經受理了「林志玲志玲」的商標註册申請，顔某公司銷售「林志玲志玲」品牌產品是合法行為。