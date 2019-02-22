逾千億投資項目 落戶廣州黃埔

2019-02-22 01:35 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣州市黃埔區、廣州開發區表示，該區20日有23個重大項目集中籤約落戶，包括各類總部項目14個、先進製造業項目5個、創新平台項目4個，總投資超過1000億元（人民幣，下同），預計營業收入超3700億元。

中新社報導，本次簽約的23個項目中，有多個項目聚焦大灣區建設，計畫在科技園區建設、技術合作、科技金融、生物醫藥等方面深度參與大灣區建設。其中，天安駿業粵港澳大灣區總部及創新園項目是本次簽約的重磅項目，該集團計建在廣州黃埔設立大灣區總部，通過引入新一代信息技術、人工智能、生物醫藥的產業龍頭企業，建設「一帶一路」技術交流與轉移中心、智能製造技術中心等產業創新園，服務粵港澳大灣區的創新創業企業和人才，該項目預計實現營業收入1500億元。

澳門大學與廣州市生物產業聯盟將合作建設「大灣區中醫藥國際創新平台及智慧中醫產業化示範基地」，該項目將利用澳門作為世界衛生組織（WHO）傳統醫藥合作中心的優勢，在澳門及廣州建立以人工智能輔助診斷、智能物聯中央配製中心、醫學檢測大數據為重點的「智慧中醫」平台及中醫社區服務網絡，為大灣區提供優質中醫藥服務。

此外，一批前沿技術創新項目也加入到粵港澳大灣區的建設大潮中，如黃埔文化集團與廣州引力波科技創新發展有限公司共同發起成立「廣州市大灣區虛擬現實研究院」，將建設粵港澳大灣區虛擬現實技術平台。

目前，廣州市黃埔區、廣州開發區科技企業突破2萬家，高新技術企業2110家，高新技術產品產值超4000億元，高新技術產品產值占廣州市的比率達78%。近期，該區還將引進千億級芯片項目、百億美元級價值創新園項目，以及動力電池龍頭企業、國際知名生物醫藥龍頭項目等。