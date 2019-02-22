新疆霍爾果斯口岸 進出口貿易大躍進

2019-02-22 01:35 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



新疆霍爾果斯海關21日統計顯示，該海關1月進出口貨運量301.91萬噸，進出口貿易額116.5億元（人民幣，下同），與2018年同期相比分別增加30.3%、44.67%；占新疆口岸的61.6%、45.28%，居全疆之首。

中新社報導，作為絲綢之路新北道上的重要驛站，新疆霍爾果斯已成為中國面對中亞、西亞乃至歐洲距離最近、最便捷的口岸。隨著「一帶一路」倡議的不斷推進，霍爾果斯外貿企業在中亞以及俄羅斯貿易空間越來越廣闊，貿易平台越來越大。

霍爾果斯榮達商貿有限公司部門經理黃海東稱，公司現在日用百貨出口情況特別好，平均每天從霍爾果斯裝10輛車左右，主要發往哈薩克、俄羅斯、吉爾吉斯。1月總共出口貨物300多噸，貿易額1.5億元。

數據顯示，霍爾果斯口岸出口商品以機電產品、服裝、鞋類、紡織織物及製品、果蔬為主，出口增速比較快，主要出口地為中亞五國和俄羅斯，進口商品以天然氣、動物毛皮、小麥糠、甘草、紅花子等傳統大宗貨物為主。

霍爾果斯口岸位於新疆西部，與哈薩克接壤，西承中亞五國，是中國西北集公路、鐵路和管道運輸為一體的綜合性口岸，良好的貿易環境，優惠的外貿政策，使霍爾果斯成為中國商品「走西口」的重要集散地。2018年，霍爾果斯口岸實現進出口貨運量逾3574萬噸，進出口貿易額1352億元。