發展大灣區 發改委：把握4原則

2019-02-22 01:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



「粵港澳大灣區發展規劃綱要宣講會」昨天在香港海洋公園萬豪酒店舉行，大陸發改委副主任林念修致辭時表示，推進粵港澳大灣區建設有利於豐富「一國兩制」實踐，有利於破解粵港澳三地發展瓶頸。發改委將做好溝通協調工作，尤其聽取港澳的意見及建議。

林念修表示，建設粵港澳大灣區要把握四項原則，第一是堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針等基本原則，確保一國兩制方針不動搖。第二是嚴格按照憲法和基本法辦事，遵從法治。第三是堅持市場決定資源配置，發揮政府作用。第四是堅持以人民為中心的發展思想，大灣區建設要充分考慮民眾訴求，落實改善民生的各項舉措。

林念修指出，粵港澳大灣區建設潛力巨大、前景光明、成就可期，希望社會各界攜手並進，共同開創粵港澳大灣區發展的美好未來。

另據南方都市報，中國國際經濟交流中心產業規劃部部長王福強表示，不論中央是否發佈《綱要》，「廣東都已形成很好的發展慣性，都在很好地向前發展」，他認為規劃並非單純是經濟層面，而是要將香港、澳門納入內地統一規劃範圍，以維持「一國兩制是基本國策，不會動搖」。

廣東省長馬興瑞日前在廣東兩會作政府工作報告時指出，2018年廣東經濟增長只有6.8%，比2017年減少0.7個百份點，而他預計今年經濟增長預期目標，更加下調至6至6.5%，而大陸國家統計局公佈的數字，廣東省去年人均可支配收入，在全國排名跌至第10位。在廣東不斷傳出外資撤走、工廠裁員，各界都質疑廣東經濟出問題，需要靠《綱要》來加快轉型升級。

對於這個說法，王福強認為《綱要》是「為了解決區域發展問題」、「支撐當地發展」，但是他認為廣東不需要靠《綱要》來推動發展，並認為《綱要》「不僅僅是經濟層面的」。

王福強認為，《綱要》是在「一國兩制」的框架下設計，粵港澳大灣區最重要的使命是「維護港澳的長期繁榮穩定」，透過這規劃，「維持港澳自由港的地位」，以實現「一國兩制是基本國策，不會動搖」的說法。

王又指出，《綱要》另一目的是要將香港、澳門和內地作為統一的規劃範圍，進行規劃，體現「中央希望推動港澳深度融入綜合發展大局的指導思想」。同時解決粵港澳三地，目前有兩種制度、三個關稅區、三種獨立貨幣的現實，並「通過一個大灣區的標準，促使內地的產品提質增效」。