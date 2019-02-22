長江經濟帶 汙染從重處罰

2019-02-22 01:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



隨著環境汙染犯罪案件多發高發，執法司法機關普遍反映實踐中存在著確定管轄難、調查取證難、司法鑑定難、法律適用難等突出問題，亟待通過頂層設計予以解決。未來將對長江經濟帶區域汙染環境犯罪規定相關從重處罰

據人民網報導，大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、生態環境部首次就辦理環境汙染刑事案件有關問題聯合出台「關於辦理環境汙染刑事案件有關問題座談會紀要」，要求統一法律適用和政策把握，依法準確有效懲治環境汙染犯罪，形成各部門依法懲治環境汙染犯罪的合力。

據最大陸高檢新聞發言人王松苗指出，「紀要」堅持問題導向，努力破解當前辦理環境汙染刑事案件中的重點難點問題，15條分別針對15個司法實踐中存在的難點問題，特別是對單位犯罪認定、犯罪未遂認定、主觀過錯認定、嚴格適用不起訴和緩免刑以及案件管轄、司法鑑定等近年反映比較集中的具體問題，作出明確具體規定。

此次「紀要」也對長江經濟帶區域汙染環境犯罪規定了相關從重處罰的情形，規定對於發生在長江經濟帶11省（直轄市）的跨省（直轄市）排放、傾倒、處置有放射性的廢物、含傳染病病原體的廢物、有毒物質或者其他有害物質的，將從重處罰。