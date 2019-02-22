山西煤礦國企 打造保稅跨境電商園區

2019-02-22 01:35 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



山西省陽泉市的陽煤集團「中國納谷產業園」，陽泉保稅物流中心（B型）及跨境電商項目戰略合作協議20日正式簽約。項目建成後，這個內陸山城將擁有跨境電商國際貿易集散地。

中新社報導，「中國納谷產業園」是省屬國有大型企業陽煤集團在加快新舊動能結構性轉換的過程中，致力打造的一個「納才、納智、納新」的創新聚集地、國際級孵化器和培育新項目、新產品、新科技的產業園區。

第一家落戶「中國納谷產業園」的陽泉保稅物流中心（B型）及跨境電商項目，由陽煤集團、陽泉市、青島合泰駿志貿易有限公司、上海維聚投資管理有限公司合作建設。

項目建成後，將形成汽車整車與零配件、跨境電商、煤礦業、電子信息業和文化創意產業等五大支柱產業，具備保稅物流、保稅加工、保稅服務三大功能。同時，充分利用海關特殊監管區優勢，實現企業出口產品入區退稅、進口貨物不出區不用繳稅，有效節省產品出口報關退稅時間，減輕企業資金周轉壓力，並帶動電商快遞派送業務落戶陽泉。預計年外向型經濟總量達到200億元（人民幣，下同）以上，每年利稅將達上億元，並創造2000多個工作崗位。

陽煤集團黨委書記、董事長翟紅認為，合作協議簽訂後，陽煤集團作為平台公司和保稅區主導方，將以市場化的理念，通過資源共享、優勢互補與業務創新，力爭2019年年底完成60億元的國際貿易額。

此次簽約，業界認為是煤炭國企依託陽泉獨特區位優勢和大集團招商引資優勢，推動高質量轉型發展、打造山西東部對外開放橋頭堡的重要舉措。