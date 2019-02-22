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稅務總局22條 力推減稅降費

2019-02-22 01:35聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

2月20日，2019年「便民辦稅春風行動」正式啓動，大陸「國家稅務總局關於2019年開展便民辦稅春風行動的意見」對外發布。今年的行動突出減稅降費重點，集成推出了22條具體舉措，既有政策性措施，又有服務性措施，全力推進減稅降費政策落實。

據證券日報導，切實落實減稅降費措施。充分發揮稅務總局和各省級稅務部門減稅降費工作領導小組統籌協調作用，出台一系列配套文件，在小微企業普惠性減稅、初創科技型企業稅收優惠、境外投資企業所得稅減免優惠、個人所得稅改革社會公衆參與等方面下功夫，確保稅收優惠政策應知盡知、應享盡享。

同時，加強稅收經濟分析，確保減稅降費取得實效。「稅務部門首次將稅收經濟分析工作納入便民辦稅春風行動。」據大陸稅務總局收入規劃核算司巡視員劉新利表示，「各省級稅務部門也要每季度定期開展稅收經濟分析，確保及時發現和解決減稅降費政策措施執行中存在的問題。」

稅務部門將在2019年3月底前，再取消一批稅務證明事項，實現2019年底前對納稅人向稅務機關報送的資料再精簡25％以上；稅務部門將推出一攬子優化發票辦理的便利舉措，確保增值稅優惠政策能落地見效。

稅務總局納稅服務司司長孫玉山介紹，稅務部門在2019年底前將實現70％以上涉稅事項一次辦結，納稅人可全程網上辦理或最多只需要到稅務機關跑一次。

大陸國家稅務總局副局長任榮發強調，針對2019年便民辦稅春風行動重點舉措實施和活動開展過程中遇到的新情況新問題，各級稅務機關要不斷完善提示提醒、協調解決機制，找差距、補短板，確保便民辦稅春風行動落細落實，確保減稅降費政策落地生根，不斷優化營商環境，努力提升納稅人和繳費人的滿意度和獲得感。

經濟玉山
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