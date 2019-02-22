上海吸引外資 科技業投資暴增

2019-02-22 01:36 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019年「春風行動招聘會」正在上海火車站舉行，吸引剛抵達上海的外來務工人員前來諮詢。 中新社 分享 facebook 新年伊始，上海吸引外資實現「開門紅」，世界級己二腈生產基地簽下大單，特斯拉超級工廠項目開工建設，上海迪士尼樂園宣布繼續增設新園區，跨國企業區域總部加快集聚。

新華社報導，上海市商務委員會最新數據顯示，上海吸引外資延續2018年增長勢頭：2019年1月，上海新設外資項目563個，同比增長69.1%。合同外資超過100億美元，達到100.97億美元，同比增長197.6%，實到外資14.22億美元，同比增長33.5%。

服務經濟、總部經濟和研發經濟，成為上海高質量吸引外資的升級動力，落「滬」外資結構持續優化。

外資服務業是上海吸引外資的第一大領域。1月，上海新設外資服務業項目552個，實到外資12.84億美元，同比增長24.8%，占比為90.3%。其中，商務服務業實到外資6.45億美元，同比增長66.5%；科技服務業實到外資1.46億美元，同比增長263.8%。

跨國企業的地區總部、研發中心繼續加快在滬集聚。1月份，上海新增跨國公司地區總部4家。截至2019年1月底，上海市累計引進跨國公司地區總部674家。

此外，上海吸引外資製造業延續增長勢頭。1月，上海市新增外資製造業項目實到外資1.26億美元，同比增長315.7%，占比8.8%。

上海社會科學院世界經濟研究所所長權衡說，上海吸引外資的新變化，是世界看好中國經濟、看好上海發展的信號。

上海已於本月初推出「優化營商環境2.0版」，包含開辦企業、施工許可辦理、獲得電力等25方面的內容。上海市提出，要多維度、立體化、全方位地推動營商環境持續優化，力爭全面進入國際先進行列。據了解，上海市商務委員會將進一步為外資企業提供貼心服務，包括年內組織多場政企合作圓桌會議、實施總部拜訪計劃、完善和推進外企維權機制等。