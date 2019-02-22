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逾600企業總部在浦東 全陸最多

2019-02-22 01:36聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第五屆浦東總部經濟十大經典樣本頒獎典禮20日舉行。上海市浦東新區副區長王華在現場表示，目前，浦東新區已集聚各類總部企業超過600家，已成浦東高質量發展的強勁引擎。

中新社報導，作為中國總部經濟最集聚的區域，截至去年底，上海浦東新區已聚集各類總部企業600餘家，其中跨國公司地區總部304家，約占上海總量的半壁江山。對於邁入GDP「萬億俱樂部」的浦東而言，總部經濟不僅是其高質量發展的標誌，總部企業亦成自貿區和科創中心建設的動力源泉。

官方表示，最新發布的全球創新100強企業中已有76家在浦東有投資；「財富」雜誌評選的500強企業中也有100家在浦東設立了創新中心、研發中心。

眾多企業表示，浦東的服務精神「做好金牌店小二」讓企業們心裡很暖。海虹老人（中國）管理有限公司北亞區商務總監古志軍表示，總部位於丹麥哥本哈根的海虹老人集團是世界知名的船舶漆、工業漆等產品生產和服務供應商。因在浦東「生長良好」，該公司正考慮在此成立技術研發中心。上海微創醫療器械（集團）有限公司首席財務官孫洪斌表示，他們能從小微企業成長到如今輻射全球的醫療器械公司，浦東的服務精神值得點讚。

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