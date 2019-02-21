格力再出奇招！ 要求8萬名員工下海賣電器衝業績

2019-02-21 17:21 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。中國格力電器日前提出「全員銷售計畫」，鼓勵8.5萬名員工販賣電器衝業績，員工雖沒有銷售任務考核，但有銷售獎勵，希望藉此促進銷售成長。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

中國格力電器身為全球空調企業龍頭，繼上個月宣布砸下人民幣10億重本（約新臺幣45.6億元）替全員加薪後，近期又因啟動「全員行銷計畫」再次受到外界關注。據陸媒《南方都市報》報導，格力要求公司8.5萬名員工每人需達人民幣1萬元（約新臺幣4.6萬元）的年銷售額，「賣少了沒考核，但賣多了會有獎勵」，似乎要藉此激勵員工締造2023年銷售額人民幣6000億元的目標。

經《南方都市報》調查證實，格力電器確自本月2日啟動「全員銷售」活動，不過據公司內部人士澄清，公司並沒有銷售任務考核要求，但員工賣出產品皆會予以獎勵。目前該活動僅限格力電器總部，銷售範圍遍及所有家電產品。春節期間，不少格力員工就在社群軟體「微信」朋友圈轉貼相關促銷資訊，希望可以吸引親友購買、做出口碑並提高銷售量。以格力目前擁有的8.5萬名員工計算，若該計畫執行成功，格力便能坐收人民幣8.5億元（約新臺幣40億元）。

事實上，這已不是格力第一次在行銷出奇招。號稱「中國鐵娘子」的格力董事長董明珠，在2017年1月初被爆出要求全體員工在春節後必須使用格力手機，遭外界批評為霸王條款。儘管格力事後解釋手機為員工年終獎的一部分，僅建議使用並無強迫員工購買一事，格力在去年又遭披露強制空調安裝工購買格力手機，才能使用售後服務派單系統，針對各項產品類似的「全員行銷」手法層出不窮。

格力電器於上月16日公布2018年業績預報，營業總收入為人民幣2000億至2010億（約新臺幣9200億元至9250億元），其中董明珠更提出2023年營收總額達人民幣6000億元（約新臺幣2.76兆元）的目標，這意味格力自2019年起的5年內，銷售額共需成長人民幣4000億元（約新臺幣1.84兆元），亦即平均每年得增加人民幣800億元（約新臺幣3680億元）的營收。有業界人士就認為，格力此次的「全員銷售」活動是在為董明珠日前公告的人民幣6000億元營收目標鋪路。