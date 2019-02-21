中共要求手機遊戲必須弘揚「主旋律」 如紅海行動

2019-02-21 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



騰訊的PUBG手機版仍然未取得版號。（香港01報導照片） 分享 facebook 雖然已經恢復遊戲審批，但進展不快，兩大公司騰訊及網易只有幾隻非熱門遊戲獲批。有報導指出，新聞出版署正計劃發放新的行業指引，要求遊戲開發商製作「弘揚主旋律」的精品遊戲。中共官員則稱，未來遊戲審批「要以社會利益而非商業利益優先」。

《第一財經》報導指出，近期網路上流傳中國大陸再次暫停遊戲批號的消息是謠言，有位於深圳的遊戲公司表示，申請的確是停了，但之前提交的申請正慢慢審批。而雖然申報系統在2018年9月起暫停運作，但仍可以向所屬地方的出版部門提交書面申請。

市場關注最近審批的遊戲當中，並沒有騰訊的「食雞」類「大逃殺」遊戲，例如PUBG手機版。

中共官員則稱，未來遊戲審批「要以社會利益而非商業利益優先」。

報導引述接近新聞出版署人士稱，該署或將於3月初向業界發出新的指引：「整個行業還沒有出現一款真正意義上的精品遊戲，以電影行業來比的話就是缺乏一款《紅海行動》。新聞出版署希望遊戲公司做精品遊戲，做弘揚正能量、主旋律、傳統文化，以社會效益而非商業效益優先的遊戲產品。」

其實騰訊早於2018年2月已經宣布推出《榫接卯和》、《折扇》、《紙境奇緣》以及《歐氏幾何》4款「功能遊戲」，並將功能遊戲劃分為傳統文化、前沿探索、理工鍛鍊、科學普及和親子互動5大類。

而1月24日第4批遊戲版號之中，騰訊的《折扇》與《榫接卯和》獲得了版號，另外還有網易的《戰春秋》，3款遊戲都有濃厚傳統色彩。