評／《北京觀察》大水漫灌

2019-02-21 13:47 世界日報 雲上風



中國國務院20日的常務會議，其實焦點就四個字「大水漫灌」。因為總理李克強在會上說：「我在這裡重申：穩健的貨幣政策沒有變，也不會變。我們堅決不搞大水漫灌」。

「大水漫灌」四個字，李克強去年講得很多，其實不只在去年，還包括前年和前前年，而且不單是講到貨幣政策、講到宏觀調控，而是只要一提中國經濟他必說「不搞大水漫灌」。

農耕術語「大水漫灌」，用到貨幣政策層面，西學稱量化寬鬆、中學是大放水。2008年為應對國際金融危機，國務院曾拿出4兆元人民幣及一籃子救市政策，後來被指遺患甚多，影響至今。

李克強突然選擇國務院常務會議場會，宣講「不搞大水漫灌」，必有來因。這來因主要是1月金融數據出台，被稱為全面超預期，其中一組數據說，1月份社會融資規模增量為4.64兆元人民幣，比上年同期多1.56兆元人民幣；1月份人民幣貸款增加3.23兆元，同比多增3284億元，創下單月增量新高。

在數據出台之際，中國的人行主事人可能也覺得數據過於火辣，在15日下午曾舉行金融統計數據解讀吹風會上，人行多個司局負責人罕見地一起出席，就金融數據以及最近市場關注的熱點問題一一予以「正面引導」。

結果大家看到，用處不大，大家都被數據嚇到。10年前的「大水漫灌」是4兆人民幣，當時是天量，拿今年1月比是區區之數。再來兩個1月就超過當年一年了，於是各種各樣的說法就出來了，有心平氣和的也有酸詞辣語的。各種風聲傳到中堂耳中，中堂最為忌諱這事，當然要立即出聲。而人民銀行當然也急了，責成貨幣政策司出來解說。