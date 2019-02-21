CPI漲幅仍在「1時代」 惹通縮隱憂

2019-02-21 01:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



大陸國家統計局近日公布了全大陸31個省區市 1月份居民消費價格指數（CPI）。數據顯示，江蘇、四川、河北等21個省份1月份CPI同比漲幅均較上月出現回落，且多地漲幅出現連降；17個省份CPI同比漲幅高於全大陸，其中，廣西、廣東居首，漲幅均為2.4%。

據中新經緯客戶端報導，大陸國家統計局數據顯示，今年1月份，中國大陸CPI同比上漲1.7%，漲幅連續三個月回落，且連續兩月處於「1時代」。

具體來看，廣西、廣東等8個省份漲幅超過2%，江蘇、四川兩地漲幅為2%，北京、河北、山東、貴州等18個省份漲幅超過1%，黑龍江漲幅為1%，遼寧和新疆漲幅不及1%。

從各地來看，有21個省份1月CPI同比漲幅較上月收窄，這與1月份全大陸CPI同比漲幅略有回落趨勢一致，且多地漲幅出現連續回落。具體來看，青海、北京、山西、陝西、湖北、湖南、雲南、吉林、河南、上海、黑龍江等11個省份CPI漲幅連續3個月回落；江蘇、河北、山東、天津、安徽等5個省份漲幅連續4個月回落；遼寧漲幅連續5個月回落。

東方證券認為，1月份CPI漲幅回落主要受食品價格影響，其中，豬價拖累較大，預計影響還將繼續。

北京大學國民經濟研究中心宏觀經濟研究課題組報告也認為，食品供給充足導致CPI增速下滑。報告稱，今年1月份，食品價格同比增長1.9%，較去年12月份下滑0.6個百分點，非食品價格增長與前月持平。可見，1月份全大陸CPI增速出現0.2個百分點的下滑，幾乎全部來自食品價格增速下滑。

CPI漲幅連續回落加劇了對通貨緊縮擔憂。對此，人民日報海外版2月18日刊文指出，別把物價漲幅回落當通縮。

文章援引專家指出，通縮有兩方面的表現，一是物價普遍的持續下跌；二是貨幣供應方面持續收緊。同時出現這兩類狀況，才能說有了通貨緊縮的基礎。據此來看，雖然1月份CPI漲幅回落，但仍在上漲，且從民眾感受來看，可能漲幅還更高些。