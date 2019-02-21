福建新批台資項目增22.5%

2019-02-21 01:28 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



福建省台港澳辦透露，2018年福建新批台資項目比增22.5%，實際使用台資約占大陸19%，新批台資項目和實際使用台資分別居大陸第1位和第2位。

中新社報導，2018年福建對台經貿合作量質齊升。閩台產業實現從資金、項目向技術、管理、服務、人才等全方位交流合作拓展。以台資為骨幹的電子、石化、機械產業加快集聚，閩台醫療健康、文化創意、現代服務業等產業合作不斷加強。首家兩岸合資消費金融公司廈門金美信獲批開業，在閩台資金融機構達22家。海峽股權交易中心和廈門兩岸股權交易中心累計掛牌台企145家。

台灣水果實現「台灣上午採摘，大陸下午上架」，福州海關推進與台灣關貿網電子數據交換，打造ECFA原產地證書「綠色簽證」通道。廈門海關開展兩岸AEO（經認證的經營者）互認試點，進口試點票數和金額居大陸3個試點海關之首，全年閩台貿易額達786億元（人民幣，下同）。

福建自貿試驗區對台合作機制不斷創新，累計率先實施對台創新舉措74項，在增值電信、醫療、旅遊等50多個領域對台開放。形成6條台閩歐班列常態化線路，通達歐洲和中亞12個國家，累計發運382列、貨值60多億元。

平潭新一輪對台開放開發加快推進，率先在對台職業資格採信、兩岸影視產業合作等領域推出一批政策措施，加快「一島兩標」和基層治理融合實踐。率先採信台灣第三方檢驗檢測機構結果。全面採認134項台灣執業資格，發布18項職業資格比對標準。

啟用大陸首個三合一「兩岸快件中心」、全省首家跨境電商O2O商場。170名台籍建築師、規劃師註冊備案，53名台籍導遊、醫師等執業。

廈門則率先試點直接認定、匹配認定台灣人才專業技術職務任職資格職稱，支持台胞獨資設立個體診所。富邦金控直接入股廈門銀行，成為台灣金融機構直接入股大陸銀行首例。

大陸首個對台研學旅行基地—廈門（集美）對台研學總部正式啟用。台灣水果進口量連續11年排名大陸城市第一。