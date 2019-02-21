台北國際工具機展 陸數百買家來台

2019-02-21 01:28 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／上海報導



大陸智慧機械、精密工具機採購團下周即將來台，其中，上海就集結7、80家指標性大廠，估計將有逾數百人規模的大陸買家，在2019台北國際工具機展進行採購，並進一步策略結盟供應鏈，擴大交流合作。

這將是春節後，最大的買家團到台灣採購。台灣貿易中心上海代表處首席代表張企申表示，光是上海、江浙等華東區的指標性大廠就有7、80家，組成上百人採購觀展團，敲定下周赴台。「除了華東，大陸有近10區都在分頭進行安排，大陸買家團規模達數百人。」

台灣機械工業公會主辦的2019台北國際工具機展，是全球第三大工具機展，3月4日起一連六天在南港展覽一、二館及世貿一、三館舉行。今年工具機展以工業4.0及智慧機械為展出主軸，預估可創造20億元新台幣訂單商機。當中，大陸採購團的貢獻，值得期待。

張企申表示，大陸廠商組團來台，並不是參展，而是以買家身分觀展再出手，採購是最大的目的，也會觀摩台廠的新技術、新產品，進一步交流合作。

值得注意的是，今年大陸到台灣擴大採購精密機械、工具機、智慧機械，主要是中美貿易戰影響，陸廠要搭建第二供應鏈，因此大陸採購團規模更甚往年。

中美貿易戰開打，雖然機械公會調查，大陸一度放緩對台灣工具機進口，但其實貿易戰對台灣工具機產業有外溢效果，上海台商圈就傳聞一個活生生的例子，一家化工環保機械廠以往接到大陸訂單，陸廠都會要求要先試機半年才成交，就怕腐蝕試驗不夠會影響良率；不過貿易戰之後，陸廠被警告不准再用美國貨，於是轉單向台灣下訂直接交貨。

台廠評估，台灣工具機在大陸市場仍具有「搶手」優勢的關鍵，就在CP值高，不貴又實用，尤其是客製化機床，切合大陸講究性價比。

其中又以測試性檢驗機床（Testing Machines）最有口碑。很少人注意到在大陸當局要求「高質量製造」下，陸廠必須花錢採購生產線的檢驗設備，而MIT的Testing Machines就成了新藍海。以大陸扣件廠的扳手生產線為例，大多都採用台灣製造的檢測工具機，因為精確度幾近百分百，還能客製化設計。

此外，AI智慧機床是採購亮點，大陸製造業正轉型升級，自動化機器人、物聯網設備需求大，尤其陸廠正面臨從傳統控制器升級至觸控面板控制器，AI智慧機床市場商機看好。