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香港馬料水填海計畫暫緩 大嶼明先填1000公頃

2019-02-20 20:09香港01 記者林劍報導

馬料水填海項目遇到極大地區爭議。 圖／香港01資料照
馬料水填海項目遇到極大地區爭議。 圖／香港01資料照
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香港就土地供應專責小組去年12月提交的報告，香港發展局局長黃偉綸今日（20日）發表政府的回應。對於目前的5大近岸填海選址，政府亦交出最終的立場，決定現階段只啟動龍鼓灘、欣澳及小蠔灣填海項目，至於極具爭議的沙田馬料水，政府會暫緩推行，青衣西南則不擬推行。

至於去年施政報告之中，惹起社會反響的「明日大嶼」願景，政府則會先啟動交椅洲1,000公頃人工島的研究，餘下700公頃位於喜靈洲附近的填海計劃暫不處理。

馬料水遇地區爭議　政府暫緩推行

政府過往提出的「5+1」填海選項，即屯門龍鼓灘、大嶼山欣澳、大嶼山小蠔灣、沙田馬料水、青衣西南。「+1」則是中部水域人工島，前稱「東大嶼都會」，亦即現屆政府所說的「明日大嶼」。其中，馬料水項目及明日大嶼爭議最大。

土地供應專責小組在報告中認為，填海可創造新土地以增加土地供應，故支持於5個建議的近岸地點填海。黃偉綸今日表明政府立場，建議就龍鼓灘、欣澳及小蠔灣的填海項目進行詳細研究，並計劃在今年下半年向立法會申請撥款。

青衣西南填海限制多 不擬推展

至於其餘兩個選址，黃偉綸表示由於青衣西南的填海選址面對的限制甚大，目前未有妥善方式處理5個油庫的重置問題，政府不擬推展該項目。此外，馬料水填海項目亦會暫緩推展，以在稍後檢視如何回應就交通影響及房屋比例的關注。

明日大嶼先處理1,000公頃 1,700公頃願景不變

而去年施政報告中，特首林鄭月娥表示擬在交椅洲附近填1,000公頃人工島，並在喜靈洲附近再填700公頃，亦即明日大嶼計劃，但計劃引起社會爭議。小組在報告中，只建議政府於中部水域建造約1,000公頃人工島。

政府最終接納小組建議，會就交椅洲人工島面積約1,000公頃的填海計劃以及相關基建開展詳細研究，並會於今年上半年向立法會申請撥款。至於剩下的700公頃，政府的回應內未有直接提及。

黃偉綸在回應傳媒提問時提到，同意小組不能以1,000公頃民意，支持1,700公頃計劃的說法，所以先處理1,000公頃的研究，但他強調政府填1,700公頃的最終願景不變。

文章授權轉載自《香港01》

香港人工島
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