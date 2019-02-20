北京故宮元宵燈光秀 陸網友毒舌狠批「好土」

2019-02-20 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



北京故宮為了慶元宵一連兩日舉行「紫禁城上元之夜」，破天荒舉行燈光秀，還引發了激烈的搶票大戰，不過對於北京故宮開館94年來首次夜場活動，大陸網友評價兩極，一派人稱被感動了，但也有另一派人不約而同批評「好土」，甚至還形容為「大型蹦迪（指夜店、跳舞）現場」、「醜到心碎」。

2019己亥年元宵節期間，由中共北京市委宣傳部和故宮博物院共同舉辦「紫禁城上元之夜」，院方免費對預約參觀的民眾開放，引發一場激烈的「決戰紫禁之巔」搶票大戰，網路上竟喊價至人民幣9999元的天價。昨天晚間故宮點亮起華燈，宮殿建築被一道道光束打亮，現場響起一陣陣驚嘆。

盛大的紫禁城燈光秀昨晚在大陸社群網路上引發熱議，網友毒舌表示「真土，好土，夠百年吐槽了！」、「故宮是古典建築，那燈光，一個暴發戶的視效」、「感覺就是把各地流行的那種高樓大廈的燈光秀直接套在故宮身上」、「就不能找個靠譜的，懂中華傳統文化的燈光團隊嗎？」、「真心心疼故宮，經歷了千百年風雨，今時今日卻要遭受如此羞辱」。

也有網友貼出俄羅斯冬宮燈光秀比較，有網友回覆「故宮這個明顯不是燈光秀呀，放在一起比較有失公平。故宮這個我推測是東西丟了，在巡查小偷呢」。