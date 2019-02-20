只賣炒飯 「猛男的炒飯」年賣3億份

2019-02-20 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



想開店？只會炒飯也能創業。「猛男的炒飯」2015年開業，只賣炒飯，而且現炒，短短兩三年在大陸開出兩百多家分店，遍布23個省。結合了堂食+外賣的模式，單店日銷量最高可達500份以上，一年賣出3億份炒飯。

炒飯炒出大生意，「猛男的炒飯」拿到青松基金人民幣數千萬元A輪融資，接下來要發展炒飯連鎖品牌。

36氪報導，「猛男的炒飯」創始人劉飛到底是怎麼把炒飯做成連鎖大生意？首先在消費定位上，鎖定 15-35歲的年輕人，產品定價在人民幣20-25元。外賣炒飯就占比7成。

也因此，「猛男的炒飯」注重性價比，每份炒飯分量很足，配料標準化，用自主研發的統一料包；食材用東北五常大米，堅持現場蒸飯、人工現炒，「炒飯才能保留鍋氣」。

最特別的是，「猛男的炒飯」根據不同的口味把炒飯擬人化、IP化。七款炒飯設計了七個猛男形象，代表不同產品口味，並配以不同的故事文案，結合外賣包裝、行銷，強化品牌IP。