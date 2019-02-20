台積電配息10元 改採分季發放

2019-02-20 12:11 世界日報 記者 世界日報 記者 簡永祥 ╱台北20日電



台積電19日舉行董事會，通過去年財報與盈餘分配，每股維持和去年相同水準的台幣8元現金股息；但今年度起採分季發放股利，第一季決議另外每股配發台幣2元現金股息，於今年第四季發放。換句話說，股東若抱股到年底，每股可領台幣10元現金股息，將寫下歷年最高配息紀錄。台積電保證明年起逐季配息，合計全年每股配息不會低於台幣10元。

這是台積電配合公司法修正可採分次配息後，首家決定採取分次配息的上市公司。台積電表示，分次配息主要是因應多數機構投資人要求，兼具符合公平性，讓台積電股東可分季領息，提高資金運用的彈性。

台積電今年起分次配息，須經股東同意修正公司章程，授權董事會未來可每季決議分派現金股息後，才開始實施。未來每季現金股利將於次季董事會核准後六個月內配發，今年第二季將通過第一季的每股現金股利2元，預計今年第四季發放。

台積電表示，股東將可在今年7月獲得每股8元現金股息，並在第四季再獲得每股2元現金股息，總計今年持股全年的股東每股可獲10元現金股息，預計將發出台幣2593.03億元。

台積電強調，未來將持續採取穩健的股利政策，每年將大約70%的自由現金流量，以現金股利方式分季回饋股東，隨公司營運成長並產生更高的自由現金流量，台積電期望可維持每季穩定現金股利，且每年現金股利，將不會較前一年為低。

換句話說，從明年第一季起，台積電採分季發放股利，且每股配息不會低於2元，明年全年配息也不會低於今年配發的10元，且一旦單季每股配息超過2元，就是下季每股最低限，只會高不會低，因此未來還有增發配息的空間。

台積電19日董事會同時通過去年財報，去年營收為1.03兆元，稅後純益3511.3億元，都創歷年新高，每股純益13.54元為歷年次高。

員工分紅471.4億元，其中，股利政策總共配發10元現金股息優於市場預估最高的9.5元水準。