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外資機構支持MSCI擴大納入A股 擴大至20%仍有變數

2019-02-19 22:11聯合報 記者李仲維╱即時報導

外資機構支持MSCI擴大納入A股。 美聯社
外資機構支持MSCI擴大納入A股。 美聯社
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MSCI將於3月1日公布是否擴大A股納入因子，據陸媒調查，大多數外資機構認同MSCI擴大納入A股的決定，只是具體納入因子是否直接從5%擴大至20%，還有不確定性。

去年9月，MSCI在A股首步納入之後提出建議，如果徵詢意見通過，將把A股的納入因子從5％增加至20％，並於2019年5月半年度指數評審和2019年8月季度指數評審這兩個階段分步實施。

第一財經報導，荷蘭最大的資管公司荷寶新興市場股票投資組合經理費德麗表示，支持MSCI擴大納入A股，但由於滬深港通制度下的名義持有人設置以及不能擁有多個帳戶等問題，部分外資機構的風控部門仍無法允許機構透過滬深港通投資A股，因此比起一次性將納入因子擴大到20%，在今年分兩步擴大至10%可能更為合理。

華夏基金（香港）ETF業務主管諸人進表示，支持MSCI擴大納入A股，A股市場在改善停牌機制等問題方面已經調整得較好，之前也鬆綁了股指期貨，未來如果能夠在衍生品的設立和使用方面更加豐富則會更好。

渣打中國財富管理部投資策略總監王昕傑認為，目前MSCI擴大納入A股預期較高，只是在具體權重比率等細節方面，還需要等待3月1日的結果。而就納入的權重比率等細節，MSCI有多種做法，彈性非常大，難以提前預測。

春節後開市的一周，令市場最震驚的無疑是外資瘋狂湧入A股，過去一周，北上資金透過滬股通、深股通總計淨流入人民幣263.7億元，占過去半年總流入量的近七分之一。

外資流入A股的趨勢將在未來多年持續。摩根士丹利預計，2019年A股的外資流入量將達700億至1,250億美元。未來十年，預計每年都會有約1,000億至2,200億美元的外資流入。摩根士丹利也預計，MSCI會將A股的納入因數在未來5至8年間提升至100%。而台灣股市被完全納入國際指數，則歷經10年（1996-2005年）。

MSCI外資深港通
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