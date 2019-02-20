德國最大貿易夥伴 大陸3連霸

2019-02-20 01:36 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



據德國聯邦統計局18日公布的初步統計數據顯示，2018年德國與中國大陸間的雙邊貨物貿易額達1993億歐元，這意味著中國大陸已連續第三年成為德國在全球最大的貿易夥伴。

中新社報導，2016年中國大陸首次超過美國，成為德國全球最大貿易夥伴。根據德國聯邦統計局上述數據，2018年德國貿易夥伴中，排第二位和第三位的分別是荷蘭（1894億歐元）和美國（1780億歐元）。

在進口方面，2018年，德國貨物進口來源國按金額計算前三位分別為中國大陸（1062億歐元）、荷蘭（982億歐元）和法國（652億歐元）。在出口方面，2018年，德國貨物出口目的國排名前三位的分別是美國（1135億歐元）、法國（1053億歐元）和中國大陸（931億歐元）。

在貿易順差方面，德國2018年對美國的順差最高，達489億歐元；其次為對英國的順差，達450億歐元；對法國的順差則為402億歐元。

據德國聯邦外貿與投資署整理的歷史數據顯示，自2015年起，德國對中國大陸的貿易逆差逐步減少，其中，2017年德國對中國大陸的貿易逆差為145億歐元。2018年，德國對中國大陸貿易逆差進一步降至130億歐元。

德國聯邦外貿與投資署總經理于爾根·弗里德里希博士分析，雙方貿易逆差逐步減少，顯示出中國大陸國內市場對於德國製造產品愈來愈青睞，同時，中國大陸一如既往地維持其德國重要出口市場的地位。