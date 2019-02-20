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陸企海外併購金額 去年掉2成

2019-02-20 01:36聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

普華永道19日發布報告稱，2018年中國大陸企業併購總金額約為6780億美元，與上年相比基本保持穩定，但其中海外併購交易金額下降超過兩成。

中新社報導，普華永道公布的數據表明，2018年中國大陸企業海外併購金額為941億美元，較上年下降了23%。歐洲地區依然是中國大陸買家最熱中的海外市場，2018年吸引了價值509億美元的中國大陸併購交易。亞洲和美國分列二、三位，2018年投向這兩大市場的中國大陸併購交易額分別達到152億美元和132億美元。

普華永道中國企業購並服務合夥人李俊偉分析稱，中國大陸國有企業正在減少海外交易的布局，轉而將更多重心投向內部重組和境內市場。與此同時，民營企業在出境投資方面略顯活躍，2018年其海外併購的交易數量已連續三年超過國有企業。

普華永道中國企業購併服務合夥人喬來智表示，從行業分布的角度分析，高科技和消費品行業一直是吸引中企海外併購交易的最強板塊，這與鼓勵吸收引進國外先進技術、品牌及消費品至國內市場的政策導向相契合。

2018年，中國大陸私募股權基金併購交易金額創下新高，其增長抵銷了海外併購方面出現的下滑，使得當年中國大陸企業併購總金額保持穩定。

據普華永道統計，私募股權投資活動在2018年創下2220億美元的新紀錄，高科技和金融科技行業表現尤其活躍，並且發生了數宗大額交易，其中螞蟻金服的140億美元融資創下了全球有史以來最高私募股權融資的紀錄。

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