白雲機場 打造航空經濟綜合體

2019-02-20 01:34 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣州市空港委黨組書記、主任孫秀清透露，未來廣州白雲機場T1航站樓附近，準備布局打造60萬平方公尺新的航空經濟綜合體，該項目已經提到具體操作層面，未來3-5年之內，將有一個嶄新的商業圈。

據金羊網報導，孫秀清做客由廣州市紀委和廣州廣播電視台等單位聯合主辦的「作風建設在路上」電視節目，與市民面對面溝通交流，並接受諮詢和投訴。

節目中有民眾提到白雲機場飛機機型和航班選擇少，且國際航班價格較高。相比起來，香港要便宜很多，所以市民往往要捨近求遠去香港值機。對此，孫秀清回應，香港機場執行時間長，航線密度大，自然價格會下降，航班也多，但在一些航線上廣州白雲機場更有競爭力。

孫秀清表示，這幾年廣州隨著國際航線增加，到目前為止已經有162條國際航線，通達209個世界和地區，相信未來規模經濟上去之後，密度上去之後，價格自然會降下來。

孫秀清表示，白雲國際機場在粵港澳大灣區地理位置非常好，也有很大的競爭優勢，下一步將跟深圳機場，香港機場合作，實現資源分享。

至於白雲機場未來將如何吸引更多旅客在廣州消費？孫秀清表示，2016年組建空港經濟區後，市空港委有了詳細的規劃，提出三層建設理論，第一層是圍繞T1、T2進行優化；第二是離航站樓1.5-2公里的地方，打造酒店、餐飲和公寓；第三層是3-5公里之後，打造商業綜合體。他透露，未來T1航站樓附近準備布局打造60萬平方公尺新的航空經濟綜合體，相信未來3-5年之內，會有一個嶄新的商業圈。

關於白雲機場周邊的交通問題，孫秀清說，根據廣州市空港委對白雲機場周邊道路進行總體規劃，今年還要推出4條路的建設。他還透露，廣州北站將建設一條城際軌道線直接通到白雲機場，如果該項目能夠順利實施，將來通過高鐵乘坐到機場的旅客，可直接通過軌道交通直達北站。

此外，在2020年穗廣深城際、廣佛環城城際建成之後，到時候深圳、佛山、東莞、清遠的旅客可以乘坐軌道專線到白雲機場。